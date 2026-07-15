Постоянно ездите по левой полосе? У ПДД есть нюанс, о котором забывают водители

Многие водители привыкли двигаться по левой полосе, не задумываясь, позволяют ли это правила. На самом деле, ПДД устанавливают четкие требования для таких случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения .

Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах с двумя и более полосами в одном направлении водители должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Левую полосу используют не для постоянной езды, а в редких случаях.

К примеру, выехать на нее можно, чтобы опередить другой автомобиль, объехать препятствие или подготовиться к повороту налево или развороту.

Кроме того, пункт 11.5 ПДД позволяет выезжать на крайнюю левую полосу, если правые полосы заняты.

Также она может пользоваться для остановки или стоянки с левой стороны на дорогах с односторонним движением в населенных пунктах, если это не противоречит другим требованиям правил.

Угрожает ли штраф за движение левой полосой?

Сама по себе езда левой полосой не запрещена. Однако если водитель без надобности продолжает двигаться по левой полосе, хотя права свободна и никаких оснований для этого нет, это может считаться нарушением Правил дорожного движения.

Отдельного штрафа именно за движение левой полосой законодательство не предусматривает. В то же время, если полицейский установит, что водитель нарушил требования пунктов 11.2 или 11.5 ПДД относительно расположения транспортного средства на проезжей части, такие действия могут квалифицироваться по части 2 статьи 122 КоАП.