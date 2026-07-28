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Пішохід ще не ступив на "зебру": чи зобов'язаний водій зупинитися

07:15 28.07.2026 Вт
3 хв
Одне правило ПДР у цій ситуації водії часто трактують неправильно
aimg Марія Науменко
Фото: пішоходи переходять дорогу нерегульованим пішохідним переходом (Getty Images)

Пішохід ще не зробив крок на "зебру", але вже чекає біля переходу. Саме в такій ситуації водії найчастіше сумніваються, чи потрібно зупинятися.

Головне:

  • Коли водій має зупинитися. Сам по собі факт, що пішохід стоїть біля "зебри", не зобов'язує водія зупинятися. Водночас він повинен зменшити швидкість і за потреби дати дорогу.

  • Що означає "дати дорогу". Якщо через рух автомобіля пішохід буде змушений змінити швидкість, напрямок руху або відмовитися від переходу, водій повинен зупинитися.

  • Чи штраф загрожує. За ненадання переваги пішоходу передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Коли водій повинен зупинитися

Пункт 18.1 ПДР зобов'язує водія, який наближається до нерегульованого пішохідного переходу, зменшити швидкість, а за потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Тобто сам по собі факт, що людина стоїть біля "зебри", ще не означає, що водій повинен негайно зупинитися.

Водночас вирішальним є не те, чи вже ступив пішохід на перехід, а те, чи змусять дії водія пішохода чекати, змінити швидкість або відмовитися від переходу. Якщо така ситуація виникає, водій зобов'язаний дати дорогу.

Що означає "дати дорогу"

У пункті 1.10 ПДР зазначено, що "дати дорогу" означає не продовжувати рух або не виконувати маневр, якщо через це інший учасник дорожнього руху, який має перевагу, буде змушений змінити швидкість, напрямок руху чи вжити інших заходів для уникнення небезпеки.

Іншими словами:

  • якщо пішохід лише стоїть біля переходу і дії автомобіля не створюють для нього перешкоди чи небезпеки, автоматичного обов'язку зупинятися немає;

  • якщо через рух автомобіля пішохід буде змушений чекати, змінити швидкість або відмовитися від переходу, водій повинен дати йому дорогу.

Саме тому, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, варто завчасно зменшувати швидкість і бути готовим зупинитися, якщо цього вимагатиме дорожня ситуація.

Який штраф загрожує

Якщо водій не надасть перевагу пішоходу, який уже переходить дорогу або почав виходити на нерегульований пішохідний перехід, це вважається порушенням ПДР.

За таке порушення частина 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі 340 гривень.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чи потрібно водіям поступатися дорогою автобусу, який від'їжджає від зупинки, та в яких випадках це є обов'язком за Правилами дорожнього руху.

Також ми розповідали, коли водіям дозволено рухатися лівою смугою та за яких умов за порушення цього правила можуть оштрафувати.

Крім того, РБК-Україна писало, чи повинен пасажир пристібатися ременем безпеки та хто нестиме відповідальність у разі порушення цієї вимоги.

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