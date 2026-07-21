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Когда нужно включать поворотники на кольце: водители спорят, хотя ответ есть в ПДД

07:16 21.07.2026 Вт
2 мин
Одни включают сигнал всегда, другие - только перед выездом. Кто прав?
aimg Мария Науменко
Фото: неправильное использование поворотников часто становится причиной споров среди водителей (Getty Images)

Правила использования указателей поворота на кольце вызывают множество дискуссий. На самом деле ПДД четко определяют, когда сигнал обязателен, а когда нет.

Согласно пункту 9.2 ПДД водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота перед началом движения, остановкой, перестройкой, поворотом или разворотом.

В то же время сам по себе въезд на перекресток с круговым движением не считается поворотом. Если водитель двигается своей полосой без перестройки, обязанности включать левый указатель поворота нет.

Если во время движения по кольцу нужно изменить полосу, перед перестройкой необходимо включить соответствующий указатель поворота.

Обязательно использование правого указателя перед выездом из кольца, ведь именно этот маневр считается поворотом направо.

В то же время пункт 9.4 ПДД отмечает, что сигнал указателем поворота не должен вводить в заблуждение других участников дорожного движения. Потому включать поворотник без намерения выполнить соответствующий маневр нельзя.

Итак, во время проезда кольца главное правило простое: поворотники нужно использовать не "по привычке", а согласно конкретному маневру, выполняемому водителем. Это помогает избежать недоразумений и сделать движение более безопасным для всех участников дорожного движения.

Могут оштрафовать за неправильное использование поворотников

За неправильное использование указателей поворота водитель может получить штраф.

Часть 2 статьи 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил пользования предупредительными сигналами во время начала движения или изменения его направления.

Размер штрафа составляет 510 гривен.

РБК-Украина уже рассказывала о распространенных ситуациях, вызывающих споры среди водителей.

В частности, мы объясняли, когда водителям разрешено двигаться по левой полосе и в каких случаях за нарушение этого правила можно получить штраф.

Также РБК-Украина разбиралось,нужно ли уступать дорогу отъезжающему от остановки автобусу и что по этому поводу говорят Правила дорожного движения.

Кроме того, мы рассказывали, как правильно проезжать перекресток, если не работает светофор, и на какие правила приоритета следует ориентироваться водителям.

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