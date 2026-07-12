Светофор не работает: как проехатаь перекресток, чтобы не нарушить ПДД
Когда светофор перестает работать, на перекрестках нередко возникает неразбериха. ПДД четко определяют, кто имеет преимущество и как избежать ошибок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения .
Если светофор выключен или не работает, не торопитесь ехать первым. В такой ситуации ПДД советуют действовать по простому алгоритму.
Шаг 1. Посмотрите на дорожные знаки
Прежде всего обратите внимание, есть ли перед перекрестком знаки "Главная дорога" , "Дать дорогу" или "Проезд без остановки запрещен" . Именно они определяют, кто имеет преимущество.
Если вы видите знак "Дать дорогу" или "STOP" , нужно пропустить все автомобили, двигающиеся по главной дороге. Это предусмотрено пунктом 16.11 ПДД.
Шаг 2. Если знаков нет - посмотрите направо
Если светофор не работает и знаков приоритета также нет, перекресток считается равнозначным. В таком случае действует правило "правой руки" , предусмотренное пунктом 16.12 ПДД.
Проще говоря: если справа от вас есть автомобиль, нужно дать ему дорогу. Если же справа никого нет, вы можете ехать.
Шаг 3. Не забудьте о трамвае
Если к такому перекрестку подъезжает трамвай, он предпочитает автомобили независимо от направления движения. Исключение – перекресток с круговым движением.
Шаг 4. Если не понятно, какая главная дорога
Бывает, что из-за снега, грязи, темноты или стертой разметки определить главную дорогу невозможно, а знаков приоритета нет.
В такой ситуации пункт 16.15 ПДД советует считать, что вы находитесь на второстепенной дороге. То есть, безопаснее пропустить другие автомобили, чем рисковать и создавать аварийную ситуацию.
Ранее РБК-Украина объясняла, что желтый сигнал светофора не всегда означает обязательную остановку . Если водитель не может безопасно затормозить перед стоп-линией без экстренного торможения, ПДД позволяют продолжить движение.
Также мы рассказывали,нужно ли пропускать выезжающую с остановки маршрутку и в каких случаях это требуют Правила дорожного движения.