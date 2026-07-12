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Светофор не работает: как проехатаь перекресток, чтобы не нарушить ПДД

11:50 12.07.2026 Вс
2 мин
На таких перекрестках водители часто теряются, хотя ответ прямо в ПДД
aimg Мария Науменко
Светофор не работает: как проехатаь перекресток, чтобы не нарушить ПДД Фото: водитель за рулем во время движения на автомобиле (Getty Images)
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Когда светофор перестает работать, на перекрестках нередко возникает неразбериха. ПДД четко определяют, кто имеет преимущество и как избежать ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения .

Если светофор выключен или не работает, не торопитесь ехать первым. В такой ситуации ПДД советуют действовать по простому алгоритму.

Шаг 1. Посмотрите на дорожные знаки

Прежде всего обратите внимание, есть ли перед перекрестком знаки "Главная дорога" , "Дать дорогу" или "Проезд без остановки запрещен" . Именно они определяют, кто имеет преимущество.

Если вы видите знак "Дать дорогу" или "STOP" , нужно пропустить все автомобили, двигающиеся по главной дороге. Это предусмотрено пунктом 16.11 ПДД.

Шаг 2. Если знаков нет - посмотрите направо

Если светофор не работает и знаков приоритета также нет, перекресток считается равнозначным. В таком случае действует правило "правой руки" , предусмотренное пунктом 16.12 ПДД.

Проще говоря: если справа от вас есть автомобиль, нужно дать ему дорогу. Если же справа никого нет, вы можете ехать.

Шаг 3. Не забудьте о трамвае

Если к такому перекрестку подъезжает трамвай, он предпочитает автомобили независимо от направления движения. Исключение – перекресток с круговым движением.

Шаг 4. Если не понятно, какая главная дорога

Бывает, что из-за снега, грязи, темноты или стертой разметки определить главную дорогу невозможно, а знаков приоритета нет.

В такой ситуации пункт 16.15 ПДД советует считать, что вы находитесь на второстепенной дороге. То есть, безопаснее пропустить другие автомобили, чем рисковать и создавать аварийную ситуацию.

Ранее РБК-Украина объясняла, что желтый сигнал светофора не всегда означает обязательную остановку . Если водитель не может безопасно затормозить перед стоп-линией без экстренного торможения, ПДД позволяют продолжить движение.

Также мы рассказывали,нужно ли пропускать выезжающую с остановки маршрутку и в каких случаях это требуют Правила дорожного движения.

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