Коли треба вмикати поворотники на кільці: водії сперечаються, хоча відповідь є в ПДР

Правила використання покажчиків повороту на кільці викликають чимало дискусій. Насправді ПДР чітко визначають, коли сигнал обов'язковий, а коли - ні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху та Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Згідно з пунктом 9.2 ПДР, водій зобов'язаний подавати сигнали світловими покажчиками повороту перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом.
Водночас сам по собі в'їзд на перехрестя з круговим рухом не вважається поворотом. Якщо водій рухається своєю смугою без перестроювання, обов'язку вмикати лівий покажчик повороту немає.
Якщо ж під час руху по кільцю потрібно змінити смугу, перед перестроюванням необхідно увімкнути відповідний покажчик повороту.
Обов'язковим є використання правого покажчика перед виїздом із кільця, адже саме цей маневр вважається поворотом праворуч.
Водночас пункт 9.4 ПДР наголошує, що сигнал покажчиком повороту не повинен вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Тому вмикати поворотник без наміру виконати відповідний маневр не можна.
Отже, під час проїзду кільця головне правило просте: поворотники потрібно використовувати не "за звичкою", а відповідно до конкретного маневру, який виконує водій. Це допомагає уникнути непорозумінь і зробити рух безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху.
За неправильне використання покажчиків повороту водій може отримати штраф.
Частина 2 статті 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами під час початку руху або зміни його напрямку.
Розмір штрафу становить 510 гривень.
РБК-Україна вже розповідало про поширені ситуації, які викликають суперечки серед водіїв.
Зокрема, ми пояснювали, коли водіям дозволено рухатися лівою смугою та в яких випадках за порушення цього правила можна отримати штраф.
Також РБК-Україна розбиралося, чи потрібно поступатися дорогою автобусу, який від'їжджає від зупинки, та що з цього приводу говорять Правила дорожнього руху.
Крім того, ми розповідали, як правильно проїжджати перехрестя, якщо не працює світлофор, і на які правила пріоритету слід орієнтуватися водіям.