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Коли треба вмикати поворотники на кільці: водії сперечаються, хоча відповідь є в ПДР

07:16 21.07.2026 Вт
2 хв
Одні вмикають сигнал завжди, інші - лише перед виїздом. Хто має рацію?
aimg Марія Науменко
Фото: неправильне використання поворотників часто стає причиною суперечок серед водіїв (Getty Images)

Правила використання покажчиків повороту на кільці викликають чимало дискусій. Насправді ПДР чітко визначають, коли сигнал обов'язковий, а коли - ні.

Згідно з пунктом 9.2 ПДР, водій зобов'язаний подавати сигнали світловими покажчиками повороту перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом.

Водночас сам по собі в'їзд на перехрестя з круговим рухом не вважається поворотом. Якщо водій рухається своєю смугою без перестроювання, обов'язку вмикати лівий покажчик повороту немає.

Якщо ж під час руху по кільцю потрібно змінити смугу, перед перестроюванням необхідно увімкнути відповідний покажчик повороту.

Обов'язковим є використання правого покажчика перед виїздом із кільця, адже саме цей маневр вважається поворотом праворуч.

Водночас пункт 9.4 ПДР наголошує, що сигнал покажчиком повороту не повинен вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Тому вмикати поворотник без наміру виконати відповідний маневр не можна.

Отже, під час проїзду кільця головне правило просте: поворотники потрібно використовувати не "за звичкою", а відповідно до конкретного маневру, який виконує водій. Це допомагає уникнути непорозумінь і зробити рух безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху.

Чи можуть оштрафувати за неправильне використання поворотників

За неправильне використання покажчиків повороту водій може отримати штраф.

Частина 2 статті 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами під час початку руху або зміни його напрямку.

Розмір штрафу становить 510 гривень.

РБК-Україна вже розповідало про поширені ситуації, які викликають суперечки серед водіїв.

Зокрема, ми пояснювали, коли водіям дозволено рухатися лівою смугою та в яких випадках за порушення цього правила можна отримати штраф.

Також РБК-Україна розбиралося, чи потрібно поступатися дорогою автобусу, який від'їжджає від зупинки, та що з цього приводу говорять Правила дорожнього руху.

Крім того, ми розповідали, як правильно проїжджати перехрестя, якщо не працює світлофор, і на які правила пріоритету слід орієнтуватися водіям.

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