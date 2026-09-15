Феномен ретротехники в Украине: за какими авто охотятся собиратели и как на этом заработать

Чтобы не происходило в экономике и обществе, в стране множатся коллекции ретроавтомобилей, открываются новые музеи и проводятся фестивали исторической техники. Все это не благодаря, а вопреки определенным обстоятельствам – и неужели только из-за ностальгии?
О самых ценных ретромашинах страны и о месте Украины в мировом движении автомобильного ретро читайте в материале РБК-Украина.
Главное
Наша страна действительно выделяется в мировом ретро-сообществе, и не сказать, что только в отрицательную сторону.
Представители мирового ретродвижения официально посещают украинских коллег, также работники зарубежных музеев не раз были замечены на наших технических фестивалях - в том числе и с конкретной "охотничьей" целью...
Что ищут собиратели-иностранцы в украинской глубинке и столицах, какие модели находят и увозят? Ведь доподлинно известно, что движение ретро-экземпляров через границу есть, и при этом почти одностороннее.
Ретромашины из Украины, отреставрированные и в состоянии "как есть", регулярно направляются в европейские и американские коллекции. Между тем, наши музей пополняют свои залы в основном за счет "внутренних ресурсов". Теряет ли от этого что-то историческое сообщество и государство в целом?
Эксперты из автомобильного ретро спешат "успокоить": волноваться не стоит. Все, что было действительно ценно в плане автоантиквариата, из страны вывезли еще в 1990-е. Известны случаи, когда настоящие раритеты мирового масштаба меняли на хорошие "Жигули" или выкупали за несколько тысяч рублей.
Речь идет в первую очередь о редких образцах немецкой техники, которые попали к нам в качестве трофеев после Победы во Второй мировой войне.
Отдельные экземпляры из последней "массовой" категории вполне реально найти и в наши дни. Но ценности для реставраторов они как правило не представляют, потому что за полвека эксплуатации были беспощадно, до неузнаваемости, модернизированы владельцами.
С другой стороны, ценителям технических изюминок сегодня интересны некоторые серийные автомобили отечественного производства. А именно имеющие нетипичную конструкцию. И Украина - одна из последних стран, где такие машины еще встречаются в более или менее приемлемом состоянии.
Так что, значит, мы в чем-то похожи на Кубу, автопарк которой после революции Фиделя оказался во многом законсервирован на американских моделях 1950 - 60 годов?
К счастью, нет: с "острова Свободы" вывозить американский "фулл сайз" запрещено, потому что они все еще служат как транспорт и работают на туристическую привлекательность страны. А у нас перечисленные "интересные" модели все-таки приблизились к списанию в металлолом.
Конечно, знаковых в историческом и техническом понимании моделей за пределами страны гораздо больше, чем внутри.
Но к сожалению, широкому кругу украинских поклонников ретро они недоступны – и не в деньгах дело. Все крупные украинские коллекции состоят в основном из машин, произведенных "на месте" или импортированных еще в ХХ веке. Почему?
Ответ известен, но сначала нужно хотя бы примерно понять, что являет собой движение поклонников ретротехники в развитых странах.
Клубы. Если начинать снизу, то по всему миру владельцы ретроавтомобилей объединены в клубы - региональные, определенных марок, моделей и т.д. Для поклонника ретро это не обязательно, но так легче искать запчасти для реставрации и устраивать ралли, путешествия, выставки и фестивали.
Национальная федерация исторических транспортных средств в каждой стране. Федерация объединяет клубы, представляет владельцев перед государством (это важно и об этом мы поговорим ниже) и другими официальными структурами.
Главная мировая структура - FIVA , Fédération Internationale des Véhicules Anciens, Международная федерация старинных автомобилей. Это фактически главная международная организация исторического автомобильного движения, объединяющая национальных членов - федерации всех стран.
Например, Федерация ретроклубов Великобритании (FBHVC) представляет более 550 клубов, музеев и других организаций, число их членов превышает 250 000 человек. Федерация занимается вопросами законодательства, регистрации, топлива, экологических ограничений и права пользоваться историческими автомобилями на дорогах.
А для чего, собственно, людям, получающим удовольствие от винтажного авто в собственном гараже, создавать какие-то официозные структуры? Упрощенно говоря, чтобы это авто из гаража могло хотя бы время от времени выезжать.
Автомобиль - очень специфический предмет коллекционирования. Прежде всего, для его полной реализации он должен ездить по дорогам. Где он будет наравне с прочими, современными машинами создавать потенциальную опасность другим гражданам.
И поскольку технические параметры старых машин (даже стопроцентно исправных!) часто не совпадают с требованиями современных стандартов и законов, этот вопрос нужно как-то согласовывать.
Во-вторых, ретромашина - это объект владения, чье-то имущество. И оно должно быть подвластно гражданскому законодательству: быть зарегистрированным, застрахованным, проданным, приобретенным, обложенным налогами и т.д.
При том, что даже такая элементарная вещь как стоимость исторического авто - величина часто непонятна. А отсюда - и нюансы растаможки, и страхования, и налог на роскошь, и налоги с продаж…
И вот чтобы отношение государства к ретромашине и её владельцу было справедливым, кто-то должен представлять их интересы перед Законом. Что и делают публичные организации. Сразу скажем, что в этом плане в Украине не все хорошо.
Между тем, в большинстве стран Европы ретроавтомобили имеют особый статус , как:
Ни одного из этих смягчений в Украине не существует. Проект Закона Украины № 7374 от 07.12.2017 "Об исторических транспортных средствах", который предусматривал подобные категории, застрял в комитетах Верховной Рады на девять лет - и, похоже, навсегда.
Все причастные к владению "историческими автомобилями" (это официальный термин) в один голос называют самую большую проблему в этой сфере. Из-за законодательных ограничений в страну нельзя завезти автомобиль экостандарта ниже Euro 2.
То есть максимально старое "ретро", которое можно официально импортировать в Украину - это не старше 1996 года выпуска...
Следовательно, получается, что в украинских музеях и в частных коллекциях выставлены в основном одни и те же модели – в большинстве своем отечественные. Плюс определенное количество тех, которых граждане успели завезти до 1 января 2006 г., когда начало действовать ограничение по Euro 2.
Павел Лозовенко, руководитель музея техники "Колеса Истории", г. Киев:
"Худшее в этом - что украинские музеи и частные коллекционеры не могут пополнять свои собрания ценными экспонатами, из-за чего страдает наше национальное культурное наследие."
"Дети и студенты - самая большая категория посетителей "Колес Истории" и других технических музеев, - продолжает эксперт по ретротехнике. - Но развитие молодого поколения получается ограниченным из-за того, что, скажем, будущие инженеры не видят всех достижений мировой промышленности".
Что теряет Украина из-за неурегулированности своего культурного пространства в сфере ретро? Вероятно, государство - ничего, разве что какие-то суммы сборов и налогов при ввозе и продажах ретроиномарок.
Общество - да, теряет, как минимум в воспитании молодого поколения. Массовая популяризация исторической техники, доступность лучших мировых образцов (выставки, новые музеи) поднимали бы техническую культуру современной молодежи на новый уровень.
Граждане? Конечно, теряют: и возможность поднять свой культурный уровень, приобретя ретро-ласточку "для души", и просто интересный досуг. А кто-то может и возможность заработать денег на своей компетенции в ретротеме.
Кстати, как реально гражданину превратить свои знания и умения в ретротеме в прибыль? Как ни странно, даже в богатых странах большие перспективы здесь имеет только небольшая группа людей - эксперты, которые одновременно имеют глубокие знания и деньги на покупку и реставрацию действительно ценных машин.
Речь идет о моделях, дорогих и редких даже в годы своего выпуска. Или, например, об экземплярах премиум-моделей, связанных с выдающимися личностями. Ведь на массовых моделях, производимых многотысячными тиражами, заметных денег не заработаешь - ни на перепродаже, ни на ремонте.
Определенную мелкую прибыль могут иметь разве что профессионалы по ремонту с собственной мини-мастерской. С минимальными накладными расходами они реставрируют популярные олдтаймеры из числа тех, которые в народе называют "легендарными" и о которых говорят "У отца (деда, прадеда) была такая - и я такую хочу!".
Между тем украинские поклонники технического ретро не надеются на милость природы и государства. Да, тусовка варится в основном в "собственном соку" - и из-за упомянутой неурегулированности, и из-за ограничений военного времени.
Но машины - реставрируются, коллекции - пополняются, встречи - проводятся, а также новые музеи - открываются. О том, насколько эта сфера была бы более полной и полезной при наличии профильного законодательства, остается только мечтать.
Раньше в нашей публикации мы выясняли, почему украинцы все чаще покупают подержанные автомобили, и что это значит с точки зрения экономики.