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Авто »

Почему современные авто хуже старых: неприятная правда

08:08 08.07.2026 Ср
8 мин
Минусов в нынешних авто действительно немало, но насколько все плохо?
aimg Игорь Широкун
Почему современные авто хуже старых: неприятная правда Фото: прогресс в автомобильной отрасли - изменение не только технологий, но и отношения пользователя к своей машине (audi.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Автомобиль как технический продукт всегда находился на острие технического прогресса. Но от бывалых водителей все чаще слышим: "раньше машины были лучше". Попробуем честно ответить на вопрос: "какие авто лучше - прежние или современные?"

О оборотной стороне прогресса в автомобильной индустрии и о том, почему модели прошлых поколений имеют преимущества перед новинками, читайте в материале РБК-Украина .

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Главное
  • Зачем делать новый товар хуже прежнего;
  • Как автозаводы снижают себестоимость своих машин;
  • Что выигрывают и что теряют из-за этого автомобилисты;
  • Как выбрать правильную машину для себя

Почему современные авто хуже старых: неприятная правдаФото: между моделями конца ХХ ст. и начала ХХІ – пропасть не только технологическая, но и ментальная (wikimedia.com)

Машины - старые или новые?

Рассмотрим эту неудобную для автопроизводителей тему, и чтобы отделить ностальгию от реалий, разложим все по полочкам.

Прежде всего: когда мы говорим о "старых" и "новых" машинах, то имеем в виду сравнение моделей 1990-х и 2010-2020-х. То есть, это два периода, когда автомобили имеют примерно одинаковые показатели динамики и практичности, но действительно отличаются некоторыми потребительскими качествами.

Что бы там ни говорили апологеты секты "Раньше все было лучше", автомобили ХХІ века более сложны и совершенны, чем модели 1990-х. Но потребитель платит за это немалую цену - и мы имеем в виду не гривны и не евро с долларами.

Чем хороши нынешние авто

Низкий поклон инженерам всех ведущих автомобильных марок: в наше время им удается создавать конструкции, отвечающие противоречивым требованиям:

  • Все более жесткие нормы безопасности;
  • Все более жесткие нормы токсичности отработавших газов машин;
  • Строгие требования к экологии производства автомобилей;
  • Требования по простоте утилизации отработавших свой ресурс машин.

Нынешние машины действительно потребляют мало горючего, действительно минимально отравляют воздух и даже умеют предотвращать аварии.

В настоящее время автомобили действительно хорошо защищают своих пассажиров в случае ДТП. Достаточно вспомнить концепцию Vision 2020 одного из европейских производителей, которым было обещано, что в автомобиле этой марки при ДТП не погибнет ни один человек.

Автоэксперт Олег Василевский, директор акции "Авто года" и главный редактор UDRIVE Media, акцентирует внимание именно на безопасности:
"Когда сравнивают машины прошлых поколений с современными, забывают об этом: автомобиль 1990-х во фронтальном краш-тесте - это гроб с подушкой безопасности. Современное бюджетное авто защищает пассажиров на принципиально ином уровне".

Автоэксперт напоминает, что современные автомат торможения, мониторинг слепых зон, ассистент удержания полосы - это не "засилье электроники", это вещи, реально спасающие людей. И эту составляющую нельзя выбрасывать со счетов.

Но воплощение этих чудесных возможностей не может не отражаться на цене автомобиля как готовом продукте. И чтобы он оставался доступным для массового потребителя, производители начали принимать меры по снижению себестоимости.

Чем хуже нынешние авто

Двигатель – менее долговечный . Все основные детали облегчены и уменьшены, что влечет за собой их ускоренный износ. Часто уменьшают не только размеры, но и количество цилиндров, до трех и даже двух (даунсайзинг – downsizing, уменьшение размера). Вместе с турбонадувом это еще больше сокращает ресурс.

И на фоне сокращенного до 180-250 тыс. км ресурса конструкция таких моторов не предусматривает капитального ремонта – то есть за несколько лет эксплуатации двигатель, бывает, можно только выбросить в утиль.

Указанные меры объясняются не только экономией металла, но и уменьшением так называемых внутренних потерь в моторе (трение, насосные потери и т.п.) – это еще один способ улучшить показатели экономичности и экологичности.

Одноразовая трансмиссия . Больная для поклонников крепкой, добротной техники тема – автоматические трансмиссии. В большинстве случаев под словом "автомат" сегодня понимают не комфортную и "вечную" гидромеханику, а вариаторы CVT и "работы" двух типов. У этих упрощенных вариантов есть плюсы, но часто они менее комфортны в работе и быстро выходят из строя.

Много пластика. На сегодняшних машинах пластик использован и в конструкции кузова, и в двигателе и других агрегатах. Да, он дешевле в условиях массового производства, но он менее долговечен и иногда разрушается от времени. А кроме того, его труднее восстанавливать после ДТП - детали приходится заменять.

Грубая ходовая. У современных массовых моделей упрощена подвеска колес. Так называемая свечная схема MсPherson менее комфортна на неровностях, чем параллелограммная схема с несколькими рычагами, которую повсюду использовали раньше. MсPherson дешевле и удобнее для конвейерного производства.

Засилье электроники . Всему свое место, и когда электронные системы берут на себя заботу о безопасности – это хорошо. Но когда вместо тактильно понятного "физического" переключателя водитель вынужден тыкать пальцем в "кнопку", нарисованную на экране - это уже на грани опасности. Да и ремонтировать старый добрый механический выключатель на подержанной машине было дешевле, чем заменять целый электронный модуль.

Неразборные узлы и модули. Для удешевления производства на моделях последних поколений используется больше модульных единиц. Главные фары выполнены вместе с протуманками и поворотниками, LED-лампы вместе с фарой, подшипники вместе с ступицами, крестовины вместе с карданами, шарниры подвески вместе с рычагом.

Жесткий интерьер . Еще недавно мягкая, приятная на ощупь отделка торпедо и дверей была нормой даже в компактном классе. А сегодня такое есть не на каждой машине двумя классами повыше. Автозаводы постепенно приучили потребителя к экономии на производстве мягкой поверхности.

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Автоэксперт, автожурналист Олег Василевский видит в распространенном возвеличивание автомобилей 1980 - 1990-х банальную идеализации:

"Следует учитывать не только отмены в конструкции тех машин, но и другую культуру обслуживания той поры.

К примеру, мотор Mercedes W124 действительно доживал до 400 и более тысяч километров, но потому, что владельцы того времени обслуживали его тщательно, как часы. Сегодняшний владелец меняет масло раз в 15 тыс. км и удивляется, почему турбированный 1,2 "здох" так быстро.

Или трансмиссии - да, у CVT и "роботов" есть проблемы. Но "вечный гидромеханический автомат" с 1990-х тоже не был вечным: просто люди за ним следили и ремонтировали. Современный DSG или Aisin при нормальном обслуживании ездит очень долго. Проблема в том, что производители написали в мануале "масло залито на весь срок службы" - и люди поверили.

И подвеска McPherson сама по себе - не компромисс бедняка. Эту схему используют на Porsche 911 и BMW M3. При грамотной настройке она абсолютно адекватна. Что реально ухудшилось, так это качество амортизаторов и сайлентблоков, ресурс которых производитель закладывает ровно "на срок гарантии".

Почему современные авто хуже старых: неприятная правдаФото: однозначно полезное отличие новых моделей от авто предыдущих поколений - более высокий уровень безопасности (audi.com)

Почему люди покупают подержанные машины

Как отмечают эксперты рынка, лишь небольшая часть нынешних потребителей понимает, что в автосалонах им предлагаются в определенной степени упрощенные машины.

Дело в том, что конструктивные изменения происходили постепенно, и нынешнее поколение автомобилистов воспринимает особенности действующих модельных рядов как должное. А те водители, которые желают ездить на добротных авто старой школы - и могут себе их позволить - идут по другому пути.

Где купить олдскульное авто

При определенном желании в наши дни можно приобрести так называемую капсулу времени - автомобиль, скажем, 20-летнего возраста, но в состоянии нового, с мизерным пробегом.

Это машины, приобретенные когда-то в автосалоне и оставленные в гараже на долгие годы - как способ вложить деньги или из-за непредвиденных обстоятельств в жизни владельца. Если говорить о продукте уважаемого немецкого или японского бренда, то такая машина фактически новая и может огорчить разве что немодным дизайном.

В Украине работает несколько автомобильных маклеров, умеющих находить такие "капсулы" и реализовывать их пользователям, не желающим ездить на машинах нынешней концепции.

Цены на "новые старые" авто предсказуемо немалые - хотя и не сказать, что космические, ведь речь идет в основном о массовом серийном продукте.

Но автоэксперт Олег Василевский предостерегает:
"Капсулы времени" – это романтика с коварством. Купить 20-летний Mercedes с мизерным пробегом звучит привлекательно. Но и у таких авто резина стареет, прокладки сохнут, проводка трещит. И все это вне зависимости от пробега. "Гаражнее хранение" я бы назвал отдельной категорию проблем, а не панацеей".

Самое главное

Упаси вас Бог сделать вывод, что современные авто хуже прежних. Факт в том, что по некоторым качествам у них действительно есть плюсы - но на этом все.
Каждый продукт хорош для своего времени, и автомобили также нельзя рассматривать отдельно от их периода. А современные машины для нас хороши именно тем, что они - современные. То есть отвечают актуальным требованиям рынка и конкретных потребителей.

"Современные авто не "хуже": они "другие", - завершает разговор автоэксперт Олег Василевский. - Наши нынешние машины оптимизированы под конкретный срок использования и потребителя, который не хочет лезть в мотор.

Если хотите ездить 20 лет и ремонтировать самостоятельно, тогда ваш выбор не в пользу нового. Старое проигрывает однозначно, если хотите безопасность и минимальные хлопоты первые 7 лет. А ностальгия - это плохой инструмент для технического анализа".

Ранее в нашей публикации мы говорили какой автомобиль, новый или подержанный, на деле лучше для украинского владельца , а также о том, где безопасно и выгодно покупать подержанное авто

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