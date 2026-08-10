Чуже авто заблокувало виїзд: чи можна викликати поліцію та який штраф загрожує

Автомобіль повністю заблокував виїзд із двору чи парковки. Власнику доведеться відповідати, якщо його машина створила перешкоду для інших учасників руху.

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Коли є порушення. Якщо припарковане авто не дає іншим машинам проїхати або виїхати, це може бути порушенням ПДР.

Якщо припарковане авто не дає іншим машинам проїхати або виїхати, це може бути порушенням ПДР. Чи можна викликати поліцію. Так, ПДР дозволяють повідомляти поліцію про створення перешкод для дорожнього руху.

Так, ПДР дозволяють повідомляти поліцію про створення перешкод для дорожнього руху. Який штраф. За порушення правил зупинки або стоянки, що створює перешкоду руху чи загрозу безпеці, передбачений штраф 680 гривень.

Коли припарковане авто порушує правила

Якщо автомобіль залишили так, що через нього інші водії не можуть нормально проїхати або виїхати з певної території, це може бути порушенням правил зупинки та стоянки.

Пункт 15.9 ПДР забороняє зупиняти автомобіль, зокрема, у місцях, де неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, який уже зупинився.

Окремо пункт 15.10 ПДР забороняє стоянку там, де припаркований автомобіль робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для пішоходів.

Тобто ситуація, коли водій залишив машину просто перед виїздом і через це інший автомобіль фізично не може виїхати, може підпадати під заборону ПДР.

Чи можна викликати поліцію

Так, повідомити поліцію про таку ситуацію можна.

Пункт 2.3 "е" ПДР прямо встановлює для водія обов'язок повідомляти дорожньо-експлуатаційні організації або уповноважені підрозділи Національної поліції про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху.

Тобто якщо автомобіль перекрив проїзд і створив перешкоду, про це можна повідомити поліцію.

Що робити водієві, якого заблокували

Насамперед можна спробувати знайти власника автомобіля. Якщо це неможливо або він не реагує, варто зафіксувати ситуацію.

Наприклад, можна зробити фотографії, на яких видно:

автомобіль, що перекрив проїзд;

його державний номер;

місце, де він припаркований;

загальний вигляд ділянки;

те, що через припарковану машину неможливо нормально виїхати або проїхати.

Фотографування в такій ситуації - практична рекомендація, а не окрема вимога ПДР. Воно може допомогти підтвердити обставини, якщо виникне спір щодо порушення.

Який штраф загрожує

За порушення правил зупинки або стоянки, якщо воно створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, передбачений штраф.

Це визначено частиною третьою статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафу становить 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.