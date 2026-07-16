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Нужно ли включать поворотник, если возвращаете по главной дороге: ответ есть в ПДД

07:45 16.07.2026 Чт
2 мин
Многие водители ошибочно полагают, что главная дорога освобождает от этого правила
aimg Мария Науменко
Фото: дорожный знак "Главная дорога" (Getty Images)

Если главная дорога на перекрестке сменяет направление, многие водители не включают поворотник, считая это правильным. Но ПДД объясняют иначе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения.

Многие водители путают понятия "главная дорога" и "движение прямо". Именно поэтому на перекрестках нередко возникают споры: одни считают, что поворотник нужен только тогда, когда вы обращаете на другую дорогу, другие – что его нужно включать всегда.

На самом деле, ответ содержится в Правилах дорожного движения.

Когда поворотник нужно включать

В пункте 9.2 ПДД указано, что водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, перестройкой, поворотом или разворотом.

То есть ключевое значение имеет не то, по какой дороге вы едете - главной или второстепенной, а то, изменяет ли автомобиль направление движения.

Например, если главная дорога на перекрестке поворачивает направо и вы продолжаете движение именно по ней, автомобиль фактически выполняет поворот. В такой ситуации указатель поворота необходимо включить.

Если же главная дорога проходит прямо и вы тоже едете прямо, подавать сигнал не нужно, ведь направление движения не меняется.

А если ехать прямо?

Еще одна распространенная ситуация – главная дорога поворачивает направо, но водитель решает ехать прямо, выезжая на второстепенную дорогу.

В этом случае поворотник также необходимо включить. Хотя автомобиль визуально двигается прямо, относительно конфигурации перекрестка он покидает главную дорогу и изменяет направление движения.

Предусмотрен ли штраф

Нарушение правил использования предупреждающих сигналов при изменении направления движения является административным правонарушением.

Согласно части второй статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 510 гривен.

Поэтому при проезде таких перекрестков следует запомнить простое правило: если автомобиль поворачивает, даже двигаясь по главной дороге, указатель поворота нужно включать. Это не только требование ПДД, но и способ заранее предупредить других участников движения о своем маневре.

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