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Чи потрібно вмикати поворотник, якщо повертаєте головною дорогою: відповідь є в ПДР

07:45 16.07.2026 Чт
2 хв
Багато водіїв помилково вважають, що головна дорога звільняє від цього правила
aimg Марія Науменко
Фото: дорожній знак "Головна дорога" (Getty Images)

Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, багато водіїв не вмикають поворотник, вважаючи це правильним. Але ПДР пояснюють інакше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху.

Багато водіїв плутають поняття "головна дорога" і "рух прямо". Саме через це на перехрестях нерідко виникають суперечки: одні вважають, що поворотник потрібен лише тоді, коли ви звертаєте на іншу дорогу, інші - що його потрібно вмикати завжди.

Насправді відповідь міститься у Правилах дорожнього руху.

Коли поворотник потрібно вмикати

У пункті 9.2 ПДР зазначено, що водій зобов'язаний подавати сигнал світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху, перестроюванням, поворотом або розворотом.

Тобто ключове значення має не те, якою дорогою ви їдете - головною чи другорядною, а те, чи змінює автомобіль напрямок руху.

Наприклад, якщо головна дорога на перехресті повертає праворуч і ви продовжуєте рух саме нею, автомобіль фактично виконує поворот. У такій ситуації покажчик повороту потрібно ввімкнути.

Якщо ж головна дорога проходить прямо і ви також їдете прямо, подавати сигнал не потрібно, адже напрямок руху не змінюється.

А якщо їхати прямо?

Ще одна поширена ситуація - головна дорога повертає праворуч, але водій вирішує їхати прямо, виїжджаючи на другорядну дорогу.

У такому випадку поворотник також потрібно ввімкнути. Хоча автомобіль візуально рухається прямо, відносно конфігурації перехрестя він залишає головну дорогу та змінює напрямок руху.

Чи передбачений штраф

Порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напрямку руху є адміністративним правопорушенням.

Відповідно до частини другої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення передбачено штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить 510 гривень.

Тож під час проїзду таких перехресть варто запам'ятати просте правило: якщо автомобіль повертає, навіть рухаючись головною дорогою, покажчик повороту потрібно вмикати. Це не лише вимога ПДР, а й спосіб завчасно попередити інших учасників руху про свій маневр.

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