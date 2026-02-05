Можно ли мыть машину в мороз: это должны знать все водители
В Украине все еще свирепствуют морозы и на этой неделе после волны потепления снова ожидается до -23. Поэтому, отправляясь на мойку в мороз водители должны учесть три правила, которые спасут машину.
В комментарии РБК-Украина автоэксперт Евгений Муджири дал четкий ответ, можно ли на самом деле мыть машину в мороз.
Читайте также: Нужно ли греть авто в мороз: когда двигатель реально готов к движению
Главное:
- Мыть или нет: Обязательно, чтобы соль и реагенты не разъедали кузов.
- Безопасность: Замки и уплотнители после мытья надо продуть воздухом.
- Защита: Смазка резинок силиконовым спреем убережет двери от "прикипания".
- Тормоза: Во время движения после мытья следует несколько раз нажать на педаль, чтобы просушить диски.
- Погода: Сильные морозы (до -23°C) вернутся в Украину уже с 8 февраля.
Читайте также: Запуск дизеля в -20: реальные советы
Мыть ли авто в мороз
Эксперт отмечает, что мыть авто надо обязательно. Соль и реагенты на дорогах разъедают кузов.
Фото: машину мыть надо даже в сильный мороз, чтобы сберечь кузов (freepic)
Но есть три правила безопасности:
- после мойки обязательно просите продуть сжатым воздухом все замки, ручки и уплотнители.
- обязательно смажьте резиновые уплотнители дверей силиконовым спреем. Если этого не сделать - вы можете просто не попасть в машину, потому что двери "прикипят".
- во время движения после мойки несколько раз плавно нажмите на тормоз, чтобы просушить тормозные диски, иначе они могут примерзнуть на стоянке.
Читайте также: Что никогда нельзя делать с машиной на морозе: 10 советов от автоэксперта
Морозы в Украине еще будут держаться
Согласно данным Укргидрометцентра, на ближайшие несколько дней мороз в Украине пойдет на спад. Но уже с воскресенья, 8 февраля, ожидается новая волна похолодания.
Теплее всего будет на западе и юге, там на этой неделе днем прогреет до +8. А вот на востоке и севере все еще будут свирепствовать морозы до -23 ночью.
Читайте также: Потепление с нюансами: какая погода будет в Украине сегодня и когда снова ударят морозы
В частности, в Киеве в воскресенье до -21 ночью, днем - до -11.
- 5 февраля ночной максимум по Украине до -14, а днем будет даже до +8.
- 6 февраля ночью максимум -7, днем +8, также ожидается снег.
- 7 февраля также снег и от -8 ночью до +5 днем.
- 8 февраля ночью снова сильные морозы до -23, днем до +3.