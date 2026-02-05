ua en ru
Можно ли мыть машину в мороз: это должны знать все водители

Украина, Четверг 05 февраля 2026 06:00
Можно ли мыть машину в мороз: это должны знать все водители Фото: эксперт объяснил, можно ли мыть машину в мороз (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

В Украине все еще свирепствуют морозы и на этой неделе после волны потепления снова ожидается до -23. Поэтому, отправляясь на мойку в мороз водители должны учесть три правила, которые спасут машину.

В комментарии РБК-Украина автоэксперт Евгений Муджири дал четкий ответ, можно ли на самом деле мыть машину в мороз.

Главное:

  • Мыть или нет: Обязательно, чтобы соль и реагенты не разъедали кузов.
  • Безопасность: Замки и уплотнители после мытья надо продуть воздухом.
  • Защита: Смазка резинок силиконовым спреем убережет двери от "прикипания".
  • Тормоза: Во время движения после мытья следует несколько раз нажать на педаль, чтобы просушить диски.
  • Погода: Сильные морозы (до -23°C) вернутся в Украину уже с 8 февраля.

Мыть ли авто в мороз

Эксперт отмечает, что мыть авто надо обязательно. Соль и реагенты на дорогах разъедают кузов.

Можно ли мыть машину в мороз: это должны знать все водители

Фото: машину мыть надо даже в сильный мороз, чтобы сберечь кузов (freepic)

Но есть три правила безопасности:

  • после мойки обязательно просите продуть сжатым воздухом все замки, ручки и уплотнители.
  • обязательно смажьте резиновые уплотнители дверей силиконовым спреем. Если этого не сделать - вы можете просто не попасть в машину, потому что двери "прикипят".
  • во время движения после мойки несколько раз плавно нажмите на тормоз, чтобы просушить тормозные диски, иначе они могут примерзнуть на стоянке.

Морозы в Украине еще будут держаться

Согласно данным Укргидрометцентра, на ближайшие несколько дней мороз в Украине пойдет на спад. Но уже с воскресенья, 8 февраля, ожидается новая волна похолодания.

Теплее всего будет на западе и юге, там на этой неделе днем прогреет до +8. А вот на востоке и севере все еще будут свирепствовать морозы до -23 ночью.

В частности, в Киеве в воскресенье до -21 ночью, днем - до -11.

  • 5 февраля ночной максимум по Украине до -14, а днем будет даже до +8.
  • 6 февраля ночью максимум -7, днем +8, также ожидается снег.
  • 7 февраля также снег и от -8 ночью до +5 днем.
  • 8 февраля ночью снова сильные морозы до -23, днем до +3.

