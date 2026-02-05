ua en ru
Чи можна мити машину в мороз: це мають знати всі водії

Україна, Четвер 05 лютого 2026 06:00
Чи можна мити машину в мороз: це мають знати всі водії Фото: експерт пояснив, чи можна мити машину в мороз (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

В Україні все ще лютують морози і цього тижня після хвилі потепління знову очікується до -23. Тож, відправляючись на мийку в мороз водії мають врахувати три правила, які врятують машину.

У коментарі РБК-Україна автоексперт Євгеній Муджирі дав чітку відповідь, чи можна насправді мити машину в мороз.

Головне:

  • Мити чи ні: Обов’язково, щоб сіль та реагенти не роз’їдали кузов.
  • Безпека: Замки та ущільнювачі після миття треба продути повітрям.
  • Захист: Змащення гумок силіконовим спреєм вбереже двері від "прикипання".
  • Гальма: Під час руху після миття слід кілька разів натиснути на педаль, щоб просушити диски.
  • Погода: Сильні морози (до -23°C) повернуться в Україну вже з 8 лютого.

Чи мити авто в мороз

Експерт зазначає, що мити авто треба обов'язково. Сіль та реагенти на дорогах роз'їдають кузов.

Чи можна мити машину в мороз: це мають знати всі водії

Фото: машину мити треба навіть у сильний мороз, щоб зберегти кузов (freepic)

Але є три правила безпеки:

  • після мийки обов'язково просіть продути стисненим повітрям усі замки, ручки та ущільнювачі.
  • обов'язково змастіть гумові ущільнювачі дверей силіконовим спреєм. Якщо цього не зробити - ви можете просто не потрапити в машину, бо двері "прикиплять".
  • під час руху після мийки кілька разів плавно натисніть на гальма, щоб просушити гальмівні диски, інакше вони можуть примерзнути на стоянці.

Морози в Україні ще триматимуться

Згідно з даними Укргідрометцентру, на найближчі кілька днів мороз в Україні піде на спад. Але вже з неділі, 8 лютого, очікується нова хвиля похолодання.

Найтепліше буде на заході та півдні, там цього тижня вдень прогріє до +8. А от на сході та півночі все ще лютуватимуть морози до -23 вночі.

Зокрема, у Києві у неділю до -21 вночі, вдень - до -11.

  • 5 лютого нічний максимум по Україні до -14, а вдень буде навіть до +8.
  • 6 лютого вночі максимум -7, вдень +8, також очікується сніг.
  • 7 лютого також сніг і від -8 вночі до +5 вдень.
  • 8 лютого вночі знову сильні морози до -23, вдень до +3.

