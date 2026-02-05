Чи можна мити машину в мороз: це мають знати всі водії
В Україні все ще лютують морози і цього тижня після хвилі потепління знову очікується до -23. Тож, відправляючись на мийку в мороз водії мають врахувати три правила, які врятують машину.
У коментарі РБК-Україна автоексперт Євгеній Муджирі дав чітку відповідь, чи можна насправді мити машину в мороз.
Читайте також: Чи потрібно гріти авто в мороз: коли двигун реально готовий до руху
Головне:
- Мити чи ні: Обов’язково, щоб сіль та реагенти не роз’їдали кузов.
- Безпека: Замки та ущільнювачі після миття треба продути повітрям.
- Захист: Змащення гумок силіконовим спреєм вбереже двері від "прикипання".
- Гальма: Під час руху після миття слід кілька разів натиснути на педаль, щоб просушити диски.
- Погода: Сильні морози (до -23°C) повернуться в Україну вже з 8 лютого.
Читайте також: Запуск дизеля в -20: реальні поради
Чи мити авто в мороз
Експерт зазначає, що мити авто треба обов'язково. Сіль та реагенти на дорогах роз'їдають кузов.
Фото: машину мити треба навіть у сильний мороз, щоб зберегти кузов (freepic)
Але є три правила безпеки:
- після мийки обов'язково просіть продути стисненим повітрям усі замки, ручки та ущільнювачі.
- обов'язково змастіть гумові ущільнювачі дверей силіконовим спреєм. Якщо цього не зробити - ви можете просто не потрапити в машину, бо двері "прикиплять".
- під час руху після мийки кілька разів плавно натисніть на гальма, щоб просушити гальмівні диски, інакше вони можуть примерзнути на стоянці.
Читайте також: Що ніколи не можна робити з машиною на морозі: 10 порад від автоексперта
Морози в Україні ще триматимуться
Згідно з даними Укргідрометцентру, на найближчі кілька днів мороз в Україні піде на спад. Але вже з неділі, 8 лютого, очікується нова хвиля похолодання.
Найтепліше буде на заході та півдні, там цього тижня вдень прогріє до +8. А от на сході та півночі все ще лютуватимуть морози до -23 вночі.
Читайте також: Потепління з нюансами: яка погода буде в Україні сьогодні й коли знову вдарять морози
Зокрема, у Києві у неділю до -21 вночі, вдень - до -11.
- 5 лютого нічний максимум по Україні до -14, а вдень буде навіть до +8.
- 6 лютого вночі максимум -7, вдень +8, також очікується сніг.
- 7 лютого також сніг і від -8 вночі до +5 вдень.
- 8 лютого вночі знову сильні морози до -23, вдень до +3.