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Может ли полиция оштрафовать, если водитель забыл дома права: что говорит закон

07:15 06.08.2026 Чт
3 мин
Отсутствие удостоверения не всегда означает, что водителю выпишут штраф
aimg Мария Науменко
Фото: патрульные полицейские проверяют водительские документы (facebook.com/kyivpatrol)

Оставить водительское удостоверение дома может каждый. Однако это не всегда означает штраф, ведь решающее значение имеет то, какие водитель может предъявить во время проверки.

Главное:

  • Какие документы должен иметь водитель? Пункт 2.1 ПДД обязывает иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на автомобиль и в предусмотренных законом случаях страховой полис.

  • Когда поможет "Действие". Электронное водительское удостоверение имеет такую же юридическую силу в Украине, как и пластиковый документ.

  • Когда грозит штраф. Если водитель не может предъявить документы ни в бумажном, ни в электронном виде, это может стать основанием для административной ответственности.

Какие документы должен иметь водитель

Пункт 2.1 ПДД обязывает водителя иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на автомобиль (техпаспорт), а также в предусмотренных законом случаях страховой полис.

В ходе проверки полицейский может попросить предъявить эти документы.

Обязательно ли возить с собой пластиковые права

Часть 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность не только за отсутствие документов, но и за их непредъявление.

В то же время закон позволяет предъявлять полицейскому не только пластиковое водительское удостоверение, но и его электронный аналог, а также электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и электронный страховой полис.

По данным Главного сервисного центра МВД, электронные документы в приложении "Действие" имеют полную юридическую силу на территории Украины.

Поэтому если пластиковые права остались дома, но удостоверение отображается в приложении и его можно предъявить полицейскому для проверки, этого достаточно.

Когда могут оштрафовать

Если водитель не имеет при себе документов или не может предъявить их в бумажном или электронном виде так, чтобы полицейский мог проверить и зафиксировать их данные, это считается нарушением.

Именно в этом случае наступает ответственность по части 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время, это не касается ситуаций, когда человек вообще не имеет права управления транспортным средством. Такое нарушение предполагает иную, гораздо более строгую ответственность.

Какой штраф грозит

За непредъявление водительского удостоверения, регистрационного документа или страхового полиса часть 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 425 гривен .

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