Авто "просится" в вашу полосу: должны ли вы его пропустить
Маневр перестройки кажется простым, но именно во время него водители чаще всего неправильно определяют, кто имеет преимущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения и Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Главное:
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Кто должен дать дорогу. Если автомобиль перестраивается в другую полосу, то его водитель должен пропустить транспортные средства, которые уже двигаются по этой полосе.
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Если перестраиваются два автомобиля. Когда два водителя одновременно начинают перестроить, преимущество имеет автомобиль вправо, а водитель слева должен дать ему дорогу.
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Какой штраф грозит? За нарушение правил перестройки часть 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 510 гривен.
Кто должен дать дорогу
Если автомобиль хочет перестроиться в соседнюю полосу, это не значит, что другие водители должны его пропустить.
Пункт 10.3 ПДД говорит просто: перестраиваемый водитель должен дать дорогу автомобилям, которые уже едут по той полосе, куда он хочет перестроиться.
То есть если вы спокойно двигаетесь своей полосой, а другой автомобиль пытается перестроиться перед вами, преимущество остается за вами.
Если одновременно перестраиваются два автомобиля
Отдельное правило действует в случае, когда два автомобиля одновременно хотят перестроиться.
К примеру, оба водителя начали выполнять маневр почти одновременно и могут пересечь траектории друг друга.
В такой ситуации пункт 10.3 ПДД определяет, что находящийся слева водитель должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа.
То есть преимущество в таком случае остается за автомобилем направо, а водитель налево должен подождать и выполнить перестройку только после того, как это станет безопасным.
Дает ли поворотник преимущество
Часто можно услышать мнение, что достаточно включить поворотник – и соседний автомобиль обязан пропустить.
На самом деле, это не так.
Согласно пункту 9.2 ПДД , указатель поворота лишь уведомляет других участников движения о намерении выполнить маневр.
А пункт 9.4 ПДД прямо отмечает, что подача такого сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от обязанности убедиться, что перестройка будет безопасной.
Проще говоря, поворотник – это предупреждение, а не право сразу занять другую полосу.
Какой штраф грозит
Если водитель нарушит правила перестройки и не предоставит дорогостоящее транспортное средство, это может стать основанием для административной ответственности.
По части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен .
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