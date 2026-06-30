Украинцы чаще покупают подержанные авто вместо новых: в чем причины и последствия

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Деньги есть, но куплю подержанную - почему такая позиция доминирует в Украине.

- почему такая позиция доминирует в Украине. Откровенные плюсы б/у автомобилей - на самом деле их немало, по крайней мере, в украинских условиях.

- на самом деле их немало, по крайней мере, в украинских условиях. Один к десяти-двенадцати - такое соотношение новых и подержанных машин, регистрируемых в Украине.

- такое соотношение новых и подержанных машин, регистрируемых в Украине. Резервы у рынка новых машин есть , но нужны ли они кому-нибудь в наше время?

Фото: б/у машина всегда готова усложнить жизнь владельца, но и преимуществ перед новой у неё немало (freepik.ocm)

Плюсы и минусы: ряд неожиданностей

Для начала скажем, что так называемая машина с пробегом - это отнюдь не плохо. Теме "что лучше - новая или подержанная" можно посвятить не одну статью, но сейчас назовем те особенности новых и подержанных машин, о которых не все догадываются.

Автомобиль из салона. У дилера клиент получает не просто "официальную" машину, адаптированную к отечественным условиям, а уверенность, что следующие три-пять лет машина будет служить безотказно и не потребует дополнительных вложений.

Неочевидные минусы - прежде всего в переплате "за новизну" (порядка 10 - 15% от цены), которая обнулится сразу после того, как машина выедет на дорогу.

А еще "в комплекте" с новым автомобилем счастливый обладатель получает зависимость от дилерской СТО. Любое обращение к посторонней мастерской может обернуться потерей гарантии, при том что стоимость нормо-часа у "официалов" обычно намного выше.

Автомобиль с авторынка . Неожиданный плюс для многих покупателей машины с пробегом в том, что первый владелец уже установил на нее дополнительное оборудование, за которое в дилерском салоне пришлось бы доплачивать немалую копеечку.

Охранная система, чехлы, модные коврики, камера, видеорегистратор - на вторичном рынке это обычно идет в виде бонуса.

Еще плюс - роскошный выбор, которого не будет в шоу-руме . На рынке есть и машины с украинской историей, и экземпляры в европейском или американском исполнении. И каждую необычную версию можно опробовать на ходу.

Относительно рисков - самое главное понять, что найти подержанный экземпляр с правдивыми показаниями одометра практически невозможно. А неизвестный пробег означает другую неизвестность: вы не знаете, когда вам понадобится кругленькая сумма на капитальный ремонт, скажем двигателя или коробки-автомата.

Подержанные авто: плюсов больше?

Однако, каким бы ни был упомянутый выше баланс плюсов и минусов, украинский потребитель в своей массе не колеблется. В прошлом году только каждая 12-я купленная в стране машина была выбрана в автосалоне, остальные - подержанные.

Скромные 81 - 83 тысячи новых легковых автомобилей против 1,1 млн. подержанных - таков баланс 2025-го, и он мало отличается от предыдущих лет. Причем положительной (в пользу новых машин) динамики не наблюдается.

Сегодня трудно поверить, что в Украине до 2008 года доля новых машин в годовых продажах составляла не 7%, а 30 - 35%! Показатель, кстати, близкий к сегодняшней Германии.

Новых легковых авто вплоть до мирового финансового кризиса 2008 года в Украине продавали около 620 – 623 тысяч – треть купленных гражданами машин были новыми!

Украина была страной новых автомобилей

Вторичный рынок, конечно, всегда был немалым, но не столь масштабным, потому что:

массового импорта б/у из Европы до 2019 г. (помните евробляхи?) практически не было;

нормальным считалось покупать новую машину, а не подержанную;

банки кредитовали на приемлемых условиях - около половины машин в салонах покупалось в кредит на 3 - 5 лет, реже - на 7 лет;

ввоз автомобилей облагался высокой пошлиной и налогами - государство защищало отечественного автопроизводителя.

Наверное, стоит напомнить, что в начале века в Украине действовало пять автозаводов - не считая производства грузовиков и автобусов.

Когда новые автомобили были доступны

Еще менее вероятным кажется, что большинство проданных новых машин были… украинского производства. В частности, в 2007-2008 годах около двух третей всех новых автомобилей, проданных в стране, были изготовлены (с разной степенью локализации) в Украине.

На заводах в Запорожье, Черкассах, Луцке, Кременчуге, Соломоново с нуля и по технологиям SKD/CKD-сборки выпускали Daewoo, Chevrolet, Opel, Lada, Hyundai, Kia, Skoda, Seat и т.д.

Показательно, что ассортимент был широким – от бюджетных "Ланосов" и "десяток" до вполне богатых и актуальных моделей типа Seat Leon, Skoda Octavia и Superb.

То есть у потребителя был выбор даже среди новых машин чисто отечественного производства. И к импорту - в том числе и подержанному - клиент обращался только если хотел чего-то особенного, а не просто надежный транспорт.

В наше время, даже если не трогать дилемму "отечественный или импортный", фактор комфорта и статуса модели приобрел большее значение.

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Почему покупают подержанное: главная причина

Нетрудно увидеть, что почти все подержанные машины, импортируемые перекупщиками из Европы (а это порядка 200 тысяч в год) – не старые (средний возраст – 9 лет), высокого класса да еще и уважаемых брендов.

То есть они отнюдь не дешевы, что подтверждает и статистика – на рынок они попадают с ценником 13 – 16 тыс. долларов. За такую сумму в украинских автосалонах можно найти целый ряд новых машин:

Chery Tiggo 2 Pro - 599 000 грн (13 200 долларов)

Renault Taliant - 697 800 грн (15 500 долларов)

Hyundai i10 - 721 700 грн (16 000 долларов)

Citroen C‑Elysee - 743 500 грн (16 500 долларов)

Citroen С3 - 818 000 грн (18 100 долларов)

Да, это бюджетные модели, но они надежны, современны и вполне комфортабельны. Однако среднестатистическому украинскому автомобилисту этого мало - он хочет не просто машину, а "крутую машину". И ради этого согласен на непредсказуемые ремонты, заботы с мелкими отказами и бесконечные поиски адекватного сервиса.

Выходит, дело не только в деньгах - то есть не в финансовой несостоятельности украинского потребителя, а в определенных национальных особенностях?

Сколько стоят подержанные авто

Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, раскрывает секреты ценообразования подержанных авто в Европе и Украине:

" Цены на подержанные машины не определяются напрямую их классом . В первую очередь, они зависят от стоимости рабочего времени. Чем больше зарплаты, тем дороже ремонтировать автомобиль. Чем богаче страна, тем там дороже подержанные автомобили ремонтировать, и именно поэтому они с годами заметно падают в цене, от них избавляются.

Поэтому одно дело, в Украине при средних зарплатах 20 - 30 тысяч гривен взять какой-то старый автомобиль, и в случае его поломки отдать дяде Васе в гараж, который там отремонтирует ее за копейки. Но другое дело такую же поломку ремонтировать в Германии".

Кроме того, напоминает генеральный директор ВААИД Олег Назаренко, на цены вторичного рынка может влиять законодательство. К примеру, в Германии чем старше авто, тем больше владелец платит транспортный сбор, тем больше на машину экологический сбор, тем дороже страховка на него. Поэтому люди избавляются от подержанных авто, готовы их отдать за бесценок.

Фото: часто при покупке подержанное авто имеет немалый остаток ресурса, но важно выбрать ухоженный экземпляр (unsplash.com)

Какие авто покупают в Европе?

Резон в покупке машины с пробегом есть, и немалый. Прагматичные европейцы не дадут соврать. Доминирующую долю рынка те же б/у машины составляют и в более успешных странах, и в государствах с более близкими к нам экономиками.

Итак, ежегодно подержанных машин продается:

В Германии – 70% от общего количества сделок;

Словакия – 75%

Чехия – 74%

Польша – 78%.

И секрет пристрастия европейцев к не очень свежим машинам не в бедности, а в рациональности. Ведь с инженерной точки зрения картина такова: первый владелец избавляется от машины не когда она становится непригодной к использованию, а когда она приближается к периоду череды ремонтов. И одновременно начинает терять цену из-за возраста.

Более добротные машины в этот момент еще имеют немалый остаток ресурса основных агрегатов. Кстати, выбирая дорогие, престижные бренды б/у авто, украинцы выбирают одновременно больший остаток ресурса и надежности.

Что будет дальше

С большой долей достоверности можно сказать, что страной новых автомобилей, как в начале века, Украина станет не скоро. Во-первых, на это у нас не будет денег, а во-вторых – оно не очень-то и нужно.

Украинские автомобилисты научились сполна использовать такое явление как подержанный автомобиль – во всех смыслах выжимая из него все, что не взял первый владелец. Причем за минимальную плату: и остатки ресурса, и модный стайлинг, и даже определенную статусность пополам с моральным удовольствием от удачной и рациональной покупки.