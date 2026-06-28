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Главная проблема авторынка Украины: как работает индустрия скрученных пробегов в 2026 году

08:08 28.06.2026 Вс
9 мин
Недаром она "машина с пробегом": цифры на одометре - фактор ключевой. Но когда им можно верить?
aimg Игорь Широкун
Главная проблема авторынка Украины: как работает индустрия скрученных пробегов в 2026 году Фото: при выборе подержанного авто не стоит доверять показаниям одометра (unsplash.com)
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Бывалые автомобилисты, сменившие под собой десяток авто, говорят вещи, в которые не хочется верить: мол, ни у одной машины на авторынке нет правдивых показаний пробега. Если это правда, то как тогда выбирать подержанный автомобиль?

О том, почему невозможно найти машину с правдивыми показаниями одометра и как определить настоящий пробег, читайте в материале РБК-Украина .

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Главное
  • Пробег - главный параметр подержанного авто. Поэтому его пытаются уменьшить всеми правдами и неправдами
  • Как они это делают - технологии мошенников не составляют секрета
  • В Европе б/у машины дороже - финансовый парадокс объясняется просто
  • Замкнутый круг - почему перекупщики вынуждены заказывать манипуляции с одометром

    Главная проблема авторынка Украины: как работает индустрия скрученных пробегов в 2026 годуФото: странным образом у большинства машин на авторынке пробег 180 - 220 тыс. км (Игорь Широкун, РБК Украина)

    Смотанный пробег: откуда подозрения?

    Это в самом деле удивительно: почему-то большинство машин на вторичном рынке имеют пробег в районе 180 - 220 тысяч километров. Даже если ничего не знать о социологии автомобильного мира и о ресурсе современных машин, такое единодушие удивляет.

    Тем более удивительно, что при сравнении машин с таким пробегом на украинских и европейских авторынках получается, что в Европе эти машины… дороже! Как такое может быть, если именно из Европы эти автомобили в Украину для перепродажи и пригнаны?

    Дополним, что на вторичном рынке развитых стран авто с небольшим пробегом не так много. Прагматические европейцы редко продают такие молодые машины с большим остатком ресурса, они привыкли в полной мере "отбивать" свои деньги, заплаченные в автосалоне.

    За нашей западной границей первый владелец успевает намотать к продаже более 300 - 400 тыс. км. Где же берутся в таком количестве легковушки с двухсоттысячным пробегом? Да еще такие дешевые?

    Ответ прост: made in Ukraine. Вернее, здесь их "создают" из других, более изношенных экземпляров.

    Для чего сматывать пробег

    Есть два ключевых фактора, определяющих реальное состояние подержанной машины - с них покупатель начинает оценку и решает, есть ли смысл изучать данный экземпляр глубже. Это возраст и пробег машины.

    Возраст важен для состояния кузова (не сильно ли поразила его коррозия) и для деградации тяговой батареи (когда покупается гибрид или электромобиль). С этим показателем проще - дата выпуска фиксируется несколькими способами и "сматывать" ее продавцы пока не научились.

    Пробег в свою очередь отражает состояние агрегатов и систем, в том числе самых дорогих в ремонте - мотора, трансмиссии, подвески колес, систем управления. Все эти механизмы рассчитаны производителем на определенный ресурс в километрах.

    В зависимости от размерного класса и статусности конкретной модели заводской ресурс составляет порядка 200 - 500 тысяч километров. После чего упомянутые компоненты просятся на капитальный ремонт - дорогой и хлопотный, а иногда даже не предусмотренный.

    И каждый не первый владелец жаждет, чтобы это произошло не при нем - то есть не в период его владения машиной. Соответственно, люди, продающие подержанную машину, не часто могут устоять от соблазна подогнать ее пробег под ожидания покупателей.

    Примечательно, что на фоне технических соображений в автомобильном сообществе относительно пробега царит так называемый психологический порог. В Украине для машин 5-7-летнего возраста он держится на уровне 200 тысяч километров – хотя, честно сказать, почти безосновательно.

    Что говорит закон

    Казалось бы, корректировать показания одометра – нечестно, не мошенничество ли, когда покупатель получает фактически не тот товар, который ему показывают? Но прямого нарушения закона здесь нет.

    Адвокат Евгений Булименко объясняет:
    "Здесь мошенничества нет. Строго говоря, все технические характеристики и техническое состояние автомобиля должны быть зафиксированы в договоре между продавцом и покупателем. И это уже вопрос к покупателю, как он будет удостовериваться в правдивости показаний пробега автомобиля.

    Теоретически, конечно, можно попытаться обжаловать такую сделку на основании ст. ст. 229, 230 Гражданского кодекса (правовые последствия совершения сделки под влиянием обмана).

    Вопрос только о том, какие доказательства покупатель предоставит суду в обоснование позиции, что сделка была заключена под влиянием обмана и продавец умышленно скрыл недостатки автомобиля".

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    Спидометр смотали: как они это делают

    В техническом плане смотать километраж на приборной панели не проблема – такая услуга стоит порядка 200 – 300 евро, а можно приобрести собственный прибор типа Mileage Master, который подключается к OBD-разъему машины.

    А вот сделать это незаметно для покупателя труднее. Важный нюанс в том, что у большинства моделей кроме прибора-одометра, пробег фиксируется в нескольких других блоках - в модуле памяти, счетчике моточасов двигателя, ЭБУ коробки-автомата, климат-контроля и т.д.

    В этих ячейках памяти пробег может быть привязан к определенным событиям, в частности, плановому ТО или случайным сбоям. Вычистить все подобные упоминания километража тоже можно, но это требует квалификации и времени, то есть - дополнительных денег от заказчика.

    Тем не менее, технические нюансы – не единственное, что усложняет хитрецам сматывание пробега. Они принимают меры, чтобы потенциальный покупатель не мог отследить манипуляции с километражем.

    Зная их уловки, можно обнаружить обман (хотя об этом мы поговорим отдельно):

    • Перекупщики-импортеры выбирают в Европе для перепродажи в первую очередь экземпляры с большим пробегом, но с хорошим внешним видом. Таких машин в развитых странах немало - лизинговые авто из корпоративных парков, вторая машина молодой семьи и т.д. Их скоро ждет ремонт, поэтому стоят такие автомобили в Европе недорого;
    • Для перепродажи покупают модели дорогих брендов - из-за качественных, износостойких отделочных материалов они остаются привлекательными даже после большого пробега. Замаскировать большой пробег у таких машин проще;
    • В первую очередь б/у машины закупаются в богатых странах, где условия эксплуатации близки к идеальным, поэтому внешние проявления износа и после 300 - 400 тысяч километров у них бывают минимальными;
    • Перекупщик находит в открытых реестрах (об этом ниже) последний зафиксированный пробег приобретенной машины и сматывает счетчик, для правдоподобия оставив на 5 - 10 тыс. км больше. Часто на панели остаются цифры, на 100 - 200 тысяч километров меньше реальных;
    • Продавец после сматывания 100 - 200 тыс. км посещает официальную дилерскую СТО и заказывает там серьезный ремонт. И если мастер-приемщик не проверит историю машины, делец получает два аргумента перед покупателем: документально подтвержденный недавний ремонт с заменой запчастей и зафиксированный у "официалов" небольшой пробег.

    Главная проблема авторынка Украины: как работает индустрия скрученных пробегов в 2026 годуФото: вторичный авторынок в Украине пытаются сделать более цивилизованным, но... (unsplash.com)

    Где найти реальный пробег машины

    Во многих случаях вполне реально выяснить историю интересующей вас машины, хотя часто это потребует обращения к специалистам того или иного профиля:

    • Обратиться к экспертам-электронщикам, предоставляющим услугу по выявлению реального пробега. Не все продавцы соглашаются на полное сканирование машины, некоторые соглашаются, но прямо в процессе проверки пытаются "перекупить" эксперта. Способ не работает в бюджетных моделях, сохраняющих пробег только в блоке приборной панели;
    • Поискать данное авто (зная VIN-код) в базах официальных дилерских СТО, где записывается пробег авто при каждом обращении;
    • Обратиться в базы страховых компаний, фиксирующих пробег при наступлении страховых случаев;
    • Заглянуть в базы пограничных служб европейских стран, фиксирующих показания одометра при пересечении границы на въезд;
    • Попытаться получить информацию из реестров транспортных средств страны, где автомобиль ранее находился на регистрации;
    • Поискать эту машину в архивах некоторых сайтов объявлений (в частности, в Украине это Auto.Ria), хранящих заявленный пробег автомобиля при продаже его через сайт. Также указанный сайт сам проверяет машину по 15 базам.

    Отметим, что отсутствие нестыковок в показаниях одометра в прошлом и сегодня еще не означает, что с пробегом все хорошо. Всегда есть вероятность, что факт сматывания просто хорошо скрыт.

    Поэтому важно проверять фактическое состояние автомобиля - износ агрегатов, адекватность работы систем, геометрию ходовой и кузова.

    Что будет завтра

    Изменится ли ситуация в будущем или большинство машин на вторичном рынке так и будут фигурировать с ложными цифрами на счетчике? Похоже, в обозримом будущем все останется как есть.

    Сами предприниматели, которые перепродают подержанные автомобили - как пригнанные из-за границы, так и с сугубо украинской историей, - признаются в частных разговорах, что они попали на крючок смотанного одометра.

    Если кто-то из них решится выставить на продажу хорошее авто, но с честным пробегом под 400 тыс. км, кто купит его, если рядом десятки и сотни таких же машин с цифрами 180 – 210 тыс. км на панели приборов?

    Между тем, еще в 2020 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4039 от 02.09.2020 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Закон Украины "О дорожном движении" по предотвращению мошенничества с показателями одометров транспортных средств".

    Документ предусматривал запись пробега автомобиля в базу данных Сервисных центров МВД при перерегистрации, смене владельца и других обращениях. Также предлагалось ввести административную ответственность за преднамеренное изменение показателей одометра.

    Так что покупатель, обратившись с запросом в орган МВД, мог бы узнать предыдущие записи о пробеге.

    На сегодня законопроект № 4039 после получения выводов нескольких комитетов завис в статусе "Прорабатывается в комитете". Причем профильный Комитет по транспорту рекомендовал принять его за основу, но дальше дело не пошло.

    В заключение

    Словом, украинский вторичный авторынок будет и дальше играть в свою странную игру. Продавцы будут делать вид, что продают свежие, почти новые автомобили, а потребители будут радоваться изношенным, но красивым с виду машинам за весомую сумму в валюте.

    Которая, между прочим, не была бы принципиально меньше и в случае честного счетчика километров – конкуренция же среди перекупщиков держит их маржу на вполне скромном уровне.

    Единственное, чем может помочь себе покупатель б/у машины (а таких в Украине ежегодно более 1 млн.) - выбирать авто сугубо по ее техническому состоянию, не обращая внимания на одометр и рассказы продавца.

    В прошлый раз мы рассказывали, как правильно выбрать автомобиль для большой семьи и вместе с экспертами подбирали ТОП-5 популярных моделей авто для большой семьи.

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