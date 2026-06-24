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Автомобиль как инвестиция: какие машины в Украине меньше теряют в цене во время войны

08:08 24.06.2026 Ср
10 мин
Война перевернула многое с ног на голову - а как обстоят дела с автомобильными предпочтениями украинских граждан?
aimg Игорь Широкун
Автомобиль как инвестиция: какие машины в Украине меньше теряют в цене во время войны Фото: определенный сегмент подержанных автомобилей теряет в цене медленнее, чем основная масса моделей (magnific.com)
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Боевые действия изменили статус автомобиля для украинского потребителя - теперь это не только семейный транспорт, но и средство немедленной эвакуации в случае угрозы. А вот осталась ли четырехколесная машина средством защиты сбережений от инфляции?

О том, какую машину выбрать сегодня, чтобы не потерять много при перепродаже через несколько лет, читайте в материале РБК-Украина.

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Главное
  • Автомобильные предпочтения украинских водителей отличаются от требований к машине со стороны европейцев
  • Почему некоторые модели долго сохраняют свою цену, несмотря на возраст и большой пробег
  • Обстрелы и случайные попадания изменили ценность автомобиля для украинского гражданина
  • Перечень моделей с наиболее стабильной ценой может удивить неподготовленного человека.

Автомобиль как инвестиция: какие машины в Украине меньше теряют в цене во время войныФото: главная, хотя и не единственная, причина выбора подержанного авто, а не нового - деньги (freepik.com)

Сколько стоит подержанный автомобиль в 2026 г.

На рыночную цену подержанного автомобиля влияет целый ряд факторов, и показательно, что для разных моделей их значимость различается. В целом это выглядит следующим образом:

  • Тот факт, что машина не новая - автомобиль теряет в цене 10-20 %, едва только пересекает ворота автосалона;
  • Возраст. Самый весомый фактор снижения стоимости. Основная уценка происходит в первые 3-5 лет. Новые автомобили могут терять 15-35 % цены уже в первый год, а за три года - до 40-60 %. После пятого года темпы амортизации замедляются, вплоть до появления коррозии на кузове, когда цена падает ступенчато;
  • Пробег. Второй по значимости фактор и при этом наиболее объективный, ведь для покупателя это индикатор будущих расходов. Чем больше пробег, тем ближе ремонт двигателя и трансмиссии. А также - замена дорогостоящих деталей, таких как амортизаторы и тормозные диски и пр.
  • Репутация модели. Это третий по значимости фактор, определяющий цену подержанного автомобиля. Модели, известные своей надежностью и долговечностью, лучше сохраняют цену. Что неудивительно, ведь с таким авто владелец получает меньше хлопот в будущем.
  • Участие в ДТП. Никто не хочет покупать разбитую машину - при том что абсолютное большинство экземпляров на вторичном рынке за годы эксплуатации побывали в крупной или мелкой аварии. Поэтому заметная скидка бывает только если продавец признает факт ДТП.
  • Мода и популярность. Некоторые автомобили катастрофически дешевеют не из-за технических проблем, а из-за смены моды. В первую очередь это премиальные модели, которые служат признаком статуса, а не просто средством передвижения. Когда выходит новое поколение модели, предыдущее сразу теряет ценность в глазах своей "клиентуры".

Такая схема объясняет, почему, скажем, 5-летний семейный кроссовер с пробегом под 100 тыс. км иногда стоит дороже, чем 3-летний премиальный седан. Который переполнен не только статусностью, но и высокими технологиями.

Люди платят за практичность

Все просто: вторичный рынок оценивает не только возраст, но и практичность, и будущие риски для покупателя.

Сказанное выше в целом касается не только Украины, но и всей
Европы. Хотя здесь есть один интересный нюанс: зачастую транспортный поток и парковки в украинских городах выглядят богаче, чем в Западной Европе.

Никаких сомнений: вкусы автомобилистов в Украине и в более благополучных странах не пересекаются. Причем, как ни странно, впечатление более экономных и прагматичных производим не мы.

Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, подтверждает наши наблюдения:

"Долгое время на автомобильном рынке действовало классическое правило: "Машина теряет до 20 % стоимости, как только выезжает за ворота автосалона".

Однако в украинских реалиях последних лет эти экономические законы претерпели некоторые изменения. Сегодня автомобиль на вторичном рынке перестал быть просто средством передвижения - для многих это ликвидный актив и способ сохранить сбережения от инфляции.

Индекс ликвидности в Украине сегодня основывается на трех основных факторах, независимо от конкретной марки. "Золотой фонд" вторичного рынка всегда формируют автомобили, отвечающие трем критериям: практичность, популярность и ремонтопригодность".

Какие машины не любят украинцы

Итак, несмотря на более низкий средний уровень доходов населения, в нашей стране никогда не попадали в группу лидеров суперпопулярные в Европе машинки В-класса типа Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeot 208.

Не говоря уже о еще более компактном А-классе. Симпатичные "малышки" вроде Fiat 500/Panda, Citroën C1, Toyota Aygo, Volkswagen up!, Smart у нас встречаются разве что в столице. В целом украинский потребитель выбирает модели на несколько классов солиднее.

Также в Украине меньше ценятся дизельные двигатели. А еще украинский потребитель всеми силами отмахивается от совершенных, но специфичных в управлении и обслуживании бензиновых малолитражных двигателей класса downsizing (от англ. - уменьшение размеров).

Желание иметь "нормальный" полнолитражный двигатель объемом 1,6-2,5 л настолько сильное, что наши люди готовы покупать разбитую машину в американской комплектации. Ведь для заокеанского рынка некоторые "европейцы" комплектуются более привычными для нас "большими" агрегатами.

Кстати, история с турбированным даунсайзингом - одна из причин того, что доля дизелей в Украине в некоторые периоды вырастала до четверти всех продаж (новых и подержанных). На фоне непонятных и относительно недолговечных бензиновых моторчиков объемом 0,9-1,2 л среднестатистические дизели по-прежнему имеют объем 1,5-2,0 л.

Модели, которые медленнее всего теряют в цене

Итак, с предпочтениями украинских автомобилистов все ясно - но какие конкретно модели при этом наиболее ценятся на рынке?

Мы проанализировали актуальные предложения на интернет-площадках по продаже автомобилей (в первую очередь auto.ria), взяв в качестве примера пятилетние автомобили и сравнив их со средними ценами на эти модели у дилеров в 2021 году, когда они были новыми.

При этом для чистоты выборки отбрасывали один самый дешевый вариант и один самый дорогой. Также не принимали во внимание машины, разбитые в ДТП, и экземпляры, поврежденные в результате обстрелов (к сожалению, такие тоже встречаются в объявлениях). И получился такой рейтинг.

Toyota RAV4: почти валюта

Большинство Toyota RAV4 2021 г.в. сегодня стоят от 29 до 35 тысяч долларов. Если вспомнить, что в 2021 году большинство таких автомобилей продавалось примерно за 30-40 тысяч долларов (средняя и высшая комплектации), то фактическая потеря стоимости за пять лет часто составляет всего 10-20%.

Это хороший показатель, который объясняется традиционной надежностью данной модели и ее принадлежностью к классу кроссоверов.

В день, когда готовился этот материал, в Киеве состоялась презентация нового поколения "равлика", но это не должно существенно повлиять на цену машин "старого" поколения, ведь это не премиальный сегмент.

Renault Duster: чемпион "бюджета"

Новый Duster в 2021 году стоил примерно 19-23 тысячи долларов в зависимости от двигателя и привода. Сегодня большинство из них продается за 16-20 тысяч. Например, версия 4х4 средней комплектации с пробегом всего 20 тысяч километров выставлена за $20 900.

Это означает, что многие владельцы фактически потеряли лишь 10-15 %, максимум 20 % от первоначальной стоимости. Хотя "французы" в целом не славятся особой долговечностью, в "Дастере" пользователи ценят пригодность к отечественным дорогам и недорогое содержание.

Toyota Corolla: немодно, но стабильно

Немного странный случай - модель, известная на весь мир своей безотказностью, в Украине распространена очень мало (возможно, потому что она не кроссовер?). Но это не мешает ей пользоваться огромным доверием покупателей.

В Украине новая Corolla 2021 года выпуска стоила порядка 20-27 000 долларов. В наши дни пятилетние автомобили тех серий обычно продаются за 80-85 % от своей первоначальной стоимости. Причина проста: потенциальный покупатель практически не боится больших затрат на ремонт.

Skoda Octavia: хит на все времена

На вторичном рынке большинство Octavia 2021 года сегодня стоят от 19 до 24 тысяч долларов. Пять лет назад аналогичные комплектации стоили примерно 26-30 тысяч долларов. То есть за пять лет автомобиль потерял около 25 % стоимости.

Для европейского авто это хороший показатель. И он сочетается с огромной популярностью модели в Украине.

Соотечественники особенно ценят "Октавию" за набор качеств, которые в наибольшей степени соответствуют их запросам: практичность (большой багажник), долговечность ("это ж "Фольксваген", только чешский!"), широкий выбор двигателей, качество отделочных материалов.

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Volkswagen Golf: стабильный спрос спасает цену

Уже полвека Golf остается самым типичным представителем автомобилей своего времени. В Украине он один из самых массовых на вторичном рынке. Причем большинство машин привезены из Европы.

Модель демонстрирует одну из лучших ликвидностей в С-классе. В 2021 году новый Volkswagen Golf у украинских дилеров стоил в среднем 26-30 тыс. долларов в зависимости от двигателя и комплектации.

Сегодня эти автомобили 2021 года на вторичном рынке в основном продаются по цене 19-23 тыс. долларов. Это означает, что автомобиль сохранил три четверти своей стоимости, потеряв 25%. Показатель заметно лучше, чем у большинства моделей других марок.

В нашей стране особенно популярны универсалы Variant (кстати, это всемирная тенденция) с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 л. Бензиновые двигатели тоже были бы востребованы, но в этом поколении большинство из них представляли собой малообъемные агрегаты класса downsizing, которые к моменту ввоза в Украину уже израсходовали большую часть своего ресурса.

Семейный автомобиль - не инвестиция

Наш рейтинг самых устойчивых по цене машин мы ограничили первой пятеркой, считая его в определенной степени условным. Многое на рынке зависит от комплектации, времени года, состояния конкретных экземпляров, в конце концов, от утреннего настроения покупателей.

Можно с уверенностью сказать, что если бы мы составляли не пятерку, а ТОП-10 моделей, в него бы вошли еще пара "Тойот", корейцы Hyundai и Kia и обязательно BMW (вероятно, 5 Series), которая удивительным образом в Украине упорно и настойчиво претендует на звание народной марки.

Но интересно другое: война не повлияла на предпочтения украинских автомобилистов, ведь и до 2022 года хит-парад, подобный сегодняшнему, в целом состоял из тех же брендов и моделей.

Автомобиль как инвестиция: какие машины в Украине меньше теряют в цене во время войныФото: среднестатистический украинский водитель никогда не гонялся за техническими изюминками (freepik.com)

Электромобили - неожиданный рейтинг

Об электромобилях стоит сказать отдельно, ведь они стали заметным явлением украинского авторынка - его неотъемлемой частью и отнюдь не экзотикой.

Автоэксперт Евгений Муджири - основатель электромобильного проекта Autogeek - отследил следующие тенденции:

"Сегодня сегмент электромобилей разрушает старые стереотипы о перепродаже. Еще несколько лет назад "электрички" теряли в цене значительно быстрее, чем бензиновые аналоги.

Главным страхом для покупателей на вторичном рынке была стремительная деградация батареи, особенно на фоне мифов о том, что регулярные зарядки на скоростных зарядных станциях (DC) быстро выводят аккумулятор из строя.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, и достойные электромобили уверенно удерживают свою стоимость благодаря технологической зрелости:

  • Современный химический состав батарей. Новое поколение электромобилей перешло на более устойчивую химию (литий-железо-фосфатные элементы LFP и новые натрий-ионные сплавы). Они спроектированы с расчетом на колоссальное количество циклов заряда-разряда без существенной потери емкости.
  • Устойчивость к быстрой зарядке. Интеллектуальные системы терморегуляции и контроллеры питания (BMS) уже с ювелирной точностью управляют охлаждением и подогревом элементов во время быстрых зарядок. Страшилки о выходе батареи из строя через два года уже в прошлом - реальная эксплуатация показывает минимальное падение емкости, в пределах нескольких процентов за годы использования.
  • Прозрачный мониторинг. Для покупателя оценка остаточного ресурса (SoH - State of Health) стала простой 15-минутной процедурой, которая избавляет от страха купить "кота в мешке".

В заключение

Не следует думать, что украинские автовладельцы покупают машину с прицелом на то, за какую сумму они будут продавать ее через несколько лет. Большинство все же выбирают надежность, долговечность и комфорт, а не способ инвестирования.

При этом устойчивое положение модели на вторичном рынке обеспечивается автоматически. И это неудивительно, ведь в большинстве своем украинский потребитель всегда был прагматичным, а не эмоциональным - по крайней мере, это точно касается автомобильного рынка.

В прошлый раз мы рассказывали о физике движения автомобиля на высокой скорости и о том, как из-за этого ускоряется износ узлов и агрегатов машины.

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