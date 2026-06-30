Українці частіше купують старі авто замість нових: у чому причини та які чекати наслідки

Український автопарк оновлюється. На вулицях свіжі моделі - модний дизайн, трендове технічне начиння. Бренди аж ніяк не бюджетні, але справді нових автівок на дорогах зовсім небагато - чи не свідомо споживач прагне обрати вживане авто?
Про те, чому вживана машина здається комусь краще нової і чи варто наслідувати подібну практику, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Для початку скажемо, що так звана машина з пробігом – це аж ніяк не погано. Темі "що краще – нова чи вживана" можна присвятити не одну статтю, але зараз назвемо ті особливості нових і вживаних машин, про які не всі догадуються.
Автомобіль з салону. У дилера клієнт отримує не просто "офіційну" машину, адаптовану до вітчизняних умов, а впевненість, що наступні три-п’ять років машина служитиме безвідмовно і не потребуватиме додаткових вкладень.
Неочевидні мінуси – перш за все у переплаті "за новизну" (порядку 10 - 15 % від ціни), яка обнулиться відразу після того, як машина виїде на дорогу.
А ще "у комплекті" з новим авто щасливий власник отримує залежність до дилерської СТО. Будь-яке звернення до сторонньої майстерні може обернутись втратою гарантію, при тому що вартість нормо-години в "офіціалів" зазвичай набагато вища.
Автомобіль з авторинку. Несподіваний плюс для багатьох покупців машини з пробігом у тому, що перший власник вже встановив на неї додаткове обладнання, за яке у дилерському салоні довелося б доплачувати чималу копієчку.
Охоронна система, чохли, модні килимки, камера, відеореєстратор - на вторинному ринку це зазвичай йде у вигляді бонусу.
Ще плюс - розкішний вибір, якого не буде у шоу-румі. На ринку є і машини з "українською" історією, і екземпляри у європейському чи американському виконанні. І кожну незвичайну версію можна "скуштувати" на ходу.
Щодо ризиків - найголовніше зрозуміти, що знайти вживаний екземпляр з правдивими показаннями одометра практично неможливо. А невідомий пробіг означає іншу невідомість: ви не знаєте, коли вам знадобиться кругленька сума на капітальний ремонт, скажімо, двигуна чи коробки-автомата.
Проте, яким би не був згаданий вище баланс плюсів і мінусів, український споживач у своїй масі не вагається. Минулого року тільки кожна 12-та куплена в країні машина була обрана в автосалоні, решта - вживані.
Скромні 81 - 83 тисяч нових легковиків проти 1,1 млн. уживаних - такий баланс 2025-го, і він мало відрізняється від попередніх років. Причому позитивної (на користь нових машин) динаміки не спостерігається.
Сьогодні важко повірити, що в Україні до 2008 року частка нових машин у річних продажах становила не 7%, а 30 - 35%! Показник, до речі, близький до сьогоднішньої Німеччини.
Нових легкових авто аж до світової фінансової кризи 2008 року в Україні продавали близько 620 - 623 тисяч - третина куплених громадянами машин були новими!
Вторинний ринок, звісно, завжди був чималим, але не настільки масштабним, бо:
Певно, варто нагадати, що на початку століття в Україні діяло 5 автозаводів - не рахуючи виробництва вантажівок і автобусів.
Ще менш ймовірним здається, що більшість з проданих нових машин були… українського виробництва. Зокрема, у 2007-2008 роках приблизно дві третини всіх нових автомобілів, проданих в країні, були виготовлені (з різним ступенем локалізації) в Україні.
На заводах у Запоріжжі, Черкасах, Луцьку, Кременчуку, Соломоново з нуля і за технологіями SKD/CKD-складання випускали Daewoo, Chevrolet, Opel, Lada, Hyundai, Kia, Skoda, Seat тощо.
Показово, що асортимент був широким - від бюджетних "Ланосів" і "десяток" до цілком богатих і актуальних моделей типу Seat Leon, Skoda Octavia і Superb.
Тобто споживач мав вибір навіть серед нових машин суто вітчизняного виробництва. І до імпорту - в тому числі і вживаного - звертався тільки якщо хотів чогось особливого, а не просто надійний транспорт.
В наш час, навіть якщо не чіпати дилему "вітчизняний чи імпортний", чинник комфорту і статусу моделі набув більшого значення.
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Не важко побачити, що майже всі вживані машини, імпортовані перекупниками з Європи (а це порядку 200 тисяч на рік) - не старі (середній вік - 9 років), високого класу та ще й поважних брендів.
Тобто вони аж ніяк не дешеві, що підтверджує і статистика - на ринок вони потрапляють з цінником 13 - 16 тисяч доларів. За таку суму в українських автосалонах можна знайти цілий ряд нових машин:
Так, це бюджетні моделі, але вони надійні, сучасні і цілком комфортабельні. Проте середньостатистичному українському автомобілістові цього замало - він хоче не просто машину, а "круту машину". І заради цього згоден на непередбачувані ремонти, клопоти з дрібними відмовами і нескінченні пошуки адекватного сервісу.
Виходить, справа не тільки у грошах - тобто не в фінансовій неспроможності українського споживача, а в певних національних особливостях?
Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів, розкриває секрети ціноутворення вживаних авто в Європі та в Україні:
"Ціни на вживані машини не визначаються напряму їхнім класом. В першу чергу, вони залежать від вартості робочого часу. Чим більше зарплати, тим дорожче ремонтувати автомобіль. Чим багатша країна, тим там дорожче вживані автомобілі ремонтувати, і саме тому вони з роками помітно падають в ціні, від них позбавляються.
Тому одна справа, в Україні при середніх зарплатах 20 - 30 тисяч гривень взяти якусь стару автівку, і в разі її поломки віддати дяді Васі в гараж, який там відремонтує її за копійки. Та інша справа таку саму поломку ремонтувати в Німеччині".
Крім того, нагадує генеральний директор ВААІД Олег Назаренко, на ціни вторинного ринку може впливати законодавство. Наприклад, у Німеччині чим старше авто, тим більше власник платить транспортний збір, тим більший на машину екологічний збір, тим дорожча страховка на нього. Тому люди позбавляються старих авто, готові їх віддати за безцінь.
Резон у купівлі машини з пробігом є, і чималий. Прагматичні європейці не дадуть збрехати. Домінуючу частку ринку ті самі б/в машини складають і в більш успішних країнах, і в державах з ближчими до нас економіками.
Отже, щороку вживаних машин продається :
І секрет прихильності європейців до не дуже свіжих машин не в бідності, а у раціональності. Адже з інженерної точки зору картина така: перший власник позбувається машини не коли вона стає непридатною до використання, а коли вона наближається до періоду низки ремонтів. І одночасно починає втрачати ціну через вік.
Більш добротні машини в цей момент ще мають чималий залишок ресурсу основних агрегатів. До речі, обираючи дорогі, престижні бренди вживаних авто, українці обирають одночасно більший залишок ресурсу і надійності.
З великою долею достовірності можна сказати, що країною нових автомобілів, як на початку століття, Україна стане не скоро. По-перше, на це у нас не буде грошей, а по-друге - воно не дуже і потрібно.
Українські автомобілісти навчилися сповна використовувати таке явище як вживаний автомобіль - в усіх сенсах витискуючи з нього все, що не взяв перший власник. Причому за мінімальну платню: і залишки ресурсу, і модний стайлінг, і навіть певну статусність навпіл з моральним задоволенням від вдалої і раціональної покупки.
Минулого разу ми розповідали про те, чи можна сприймати автомобіль як нвестицію і які машини в Україні найменше втрачають у ціні під час війни