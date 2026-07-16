Битый, крашенный, подержанный: почему авто из Америки до сих пор популярны в Украине

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Какой смысл покупать разбитую машину , тем более за океаном

, тем более за океаном Можно сэкономить, можно влететь на несколько тысяч долларов

на несколько тысяч долларов Ничто не помешает нам покупать американские "битки"

покупать американские "битки" Спасет ли ГБО Америку – и нужно ли?

Фото: выкуп, доставка, продажа и восстановление разбитых авто – целая индустрия в Украине (magnific.com)

Вместо свалки – на продажу?

Ремонтировать автомобили после ДТП дорого по всему миру. Но в Америке свой нюанс: машины там настолько доступны, что часто дешевле от разбитого экземпляра просто избавиться за копейки. Что и делают страховые компании после выплаты компенсации владельцу.

Однако следует понимать, что разбитый вдребезги, непригодный к восстановлению автомобиль купить на американском аукционе почти невозможно - абсолютное большинство поддаётся ремонту и после него может быть вполне безопасным.

Но следует признать: так называемые страховые аукционы – это распродажа машин, часто разбитых настолько, что американские страховые компании сочли невыгодным их восстановление. К счастью, есть страны, где ремонт стоит настолько дешево, что есть смысл перевезти ту "недвижимость" туда и на месте восстановить.

Украина в числе таких регионов: разбитая американским водителем машина после ремонта у наших мастеров стоит дешевле , чем аналогичные целые экземпляры на внутреннем вторичном рынке.

Конечно, есть несколько принципиальных рисков, которые соотечественники в большинстве своем научились обходить, и о них мы упомянем ниже.

Автоэксперт Роман Матвеев, руководитель проекта Motor Gas, уточняет некоторые моменты импорта машин из США:

"Выгоднее всего покупать из Америки автомобили среднего и высокого ценового диапазона .

Поскольку цена кузовного ремонта в США достаточно высока, то "в тотал" (когда стоимость ремонта превышает остаточную стоимость автомобиля) списывают автомобили с вполне ремонтопригодными повреждениями.

Индустрия импорта битков

На самом деле, полную картину импорта поврежденных машин представляют себе только погруженные в тему профессионалы. Что и неудивительно, ведь на дорогах эти автомобили после ремонта выглядят абсолютно привлекательно.

Между тем за последние пять-семь лет поврежденные автомобили из США превратились в один из главных каналов пополнения украинского автопарка. Точную цифру вывести непросто - отдельно "битков" никто не считает, по крайней мере, официально.

Однако анализ косвенных данных (от ассоциации "Укравтопром", Института исследований авторынка, Гостаможслужбы Украины) показывает, что это порядка 15 - 25% от общего количества ввозимых в Украину подержанных машин.

Львиную часть "аварийного" импорта составляют машины со страховых аукционов Copart и IAAI, которые удобны для удаленных торгов и благодаря прозрачности позволяют еще до покупки оценить степень повреждений. После ремонта авто проходят сертификацию (часто условную) и получают украинские номера.

В чем смысл покупать "битка" из Штатов

Принято полагать, что главная причина покупки машины на страховом аукционе – невысокая цена. Действительно, часто удается сэкономить 20 – 40% относительно варианта с покупкой такой же модели, но целой и с чисто европейской (украинской) историей.

Однако именно с ценой не все однозначно, а есть еще целый набор преимуществ, о которых следует сказать.

Возможность получить свежую по годам машину с малым пробегом – пусть и после ремонта кузова. Системы и агрегаты, не затронутые аварией, будут как новые, особенно у машин из южных штатов. А в Европе найти подержанное авто с пробегом до 30 – 50 тысяч километров в разы сложнее;

с малым пробегом – пусть и после ремонта кузова. Системы и агрегаты, не затронутые аварией, будут как новые, особенно у машин из южных штатов. А в Европе найти подержанное авто с пробегом до 30 – 50 тысяч километров в разы сложнее; Возможность выбрать желаемые агрегаты . Часто европейские модели поставлялись в Америку с двигателями и трансмиссиями, которые имеют лучшую репутацию надежности и ресурса, чем в чисто европейских комплектациях.

. Часто европейские модели поставлялись в Америку с двигателями и трансмиссиями, которые имеют лучшую репутацию надежности и ресурса, чем в чисто европейских комплектациях. Способ найти редкую в Европе машину . В частности, можно привезти себе автомобиль исключительно американского бренда. Или версию популярного авто с редким типом кузова – купе, тарга, ют, кабриолет.

Автоэксперт Роман Матвеев называет еще одну, малоизвестную причину, по которой машины из-за океана так выгодны в нашей стране. По его словам, выгода новых украинских владельцев состоит в том, что они платят налоги от стоимости авто в США. А она может быть в несколько раз ниже европейской .

"И да, также из плюсов – небольшие реальные пробеги таких машин и молодые, в основном из свежих модельных линеек экземпляры", – подтверждает эксперт.

Фото: выбор экземпляра без больших скрытых повреждений - ключевой момент в покупке битого авто в США (magnific.com)

В чем минусы покупки авто в США

Но у схемы с покупкой в Америке поврежденной машины есть немало недостатков. Почему, собственно, при всей своей привлекательности она до сих пор и не стала доминирующей в Украине, где граждане за год покупают более миллиона подержанных авто.

Громоздкая схема покупки без стопроцентной гарантии успеха. Например, несмотря на все заверения фирм-посредников, приобретенная машина может банально не доехать из какого-то удаленного американского штата в украинский город. Причин логистического характера – масса;

без стопроцентной гарантии успеха. Например, несмотря на все заверения фирм-посредников, приобретенная машина может банально не доехать из какого-то удаленного американского штата в украинский город. Причин логистического характера – масса; Связанные с войной усложнения . Напрямую в наши черноморские порты автомобили теперь не возят, а крюк через Балтику и Польшу/Литву/Германию усложняет доставку и поднимает ее цену на 500 - 2000 долларов;

. Напрямую в наши черноморские порты автомобили теперь не возят, а крюк через Балтику и Польшу/Литву/Германию усложняет доставку и поднимает ее цену на 500 - 2000 долларов; Повреждения оказались более серьезными. Часто в поврежденной машине есть скрытые дефекты, случаются неправильно "прочитанные" симптомы повреждений. Поэтому машина иногда обходится владельцу дороже, чем аналогичная небитая на рынке в Украине.

Автоэксперт и руководитель СТО Роман Матвеев объясняет важный нюанс по стоимости и качеству ремонта:

"Лучше восстанавливать авто на сервисе, которому вы доверяете . Если это делать в мастерской с беспринципными автобизнесменами, можно столкнуться с тем, что они будут экономить на каждой мелочи. А это в конце концов выливается в низкокачественный ремонт.

Напомню, что в теории каждый восстановленный узел, каждая точка ремонта на кузове может стать в будущем проблемой – если к работе отнеслись небрежно".

Помимо реальных рисков присутствует также, так сказать, психологический момент, отпугивающий часть потенциальных покупателей от заказа машины на страховом аукционе. Технически подкованные водители опасаются возможных технических проблем. При ремонте кузова и поврежденных узлов всегда есть вероятность ошибки или нарушения технологии.

Тем более что операций мастера-ремонтники обычно выполняют много, в том числе и непростых – типа восстановления силового каркаса кузова из высокопрочной стали или из алюминия, с деталями, имеющими переменную жесткость и т.п.

Словом, с точки зрения теории надежности машину после масштабной аварии действительно не стоит считать безотказной. Даже если у нее небольшой пробег.

ГБО спасает "американцев"

В начале 2026-го некоторые аналитики прочили "биткам" уход с украинской сцены. И одна из причин будто бы - повышение акциза на сжиженный газ LPG. (Напомним, акциз на бензин увеличили на 29 евро, а на LPG – сразу на 96 евро, а потом еще на 25).

Было мнение, что без газа "американцы" с их большими моторами станут неинтересны большинству потенциальных покупателей. И смысл в таких рассуждениях был, ведь большое количество импортируемых из Штатов машин действительно газифицировалось владельцами.

Но ожидаемого катастрофического удорожания автогаза на фоне бензина не произошло. К примеру, на момент написания статьи средняя цена пропан-бутана была на уровне 53% от цены бензина А-95. В некоторых сетях АЗС процент еще ниже.

При том, что в лучшие времена в Украине и мире нормальным считалось соотношение в диапазоне 50 - 60 %. То есть давления со стороны расходов на топливо на присутствие "американцев" на украинском вторичном рынке быть не должно.

Автоэксперт Роман Матвеев, руководитель проекта Motor Gas, раскрывает еще один аспект газификации американских машин:

"На машинах для рынка США используются как правило надежные, несложные моторы , на которые можно без особых осложнений ставить ГБО. А это действительно дает дополнительную экономию при эксплуатации"

Фото: простые моторы "американцев" легко переводятся на газ, и это их большой плюс (архивное фото)

Электромобилей станет меньше

А вот каких "битков" станет меньше, так это электрических. Вернее, уже стало. До текущего года примерно каждый третий-четвертый импортируемый подержанный электромобиль был с американского аукциона. И большинство из них были либо после ДТП, либо после затопления.

Но с января 2026-го в Украине отменили весомую льготу на импорт всех "электричек" - государство вернуло взимание НДС (20% от стоимости авто с учетом акциза). После чего импорт всех электромобилей, в том числе из Америки, упал в разы.

В заключение

Поврежденное авто со страхового аукциона - хороший способ получить нестарую машину с небольшим пробегом и по приемлемой цене.

Да, это вариант не для каждого, но граждан, готовых к ряду рисков, ожиданию в несколько месяцев и дополнительным хлопотам с ремонтом у нас немало.

Сегмент американских "битков" стал неотъемлемой частью украинского авторынка. Для удобства покупателей создалась целая система: брокерские конторы, маклеры-подборщики по всем штатам, логистические компании, сертификационные центры, СТО по восстановлению и поставщики специфических запчастей.

Оснований говорить об упадке этого рынка пока нет. Ограниченные доходы населения и широкий выбор на американских страховых аукционах будут поддерживать спрос и дальше.