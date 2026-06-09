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Автомобиль с ГБО: выгодно, но почему на газу не могут ездить все машины

08:08 09.06.2026 Вт
7 мин
Мы не нашли решающей причины, мешающей более массовой газификации автопарка
aimg Игорь Широкун
Автомобиль с ГБО: выгодно, но почему на газу не могут ездить все машины Фото: автомобильный газ LPG все еще остается самым дешевым видом автомобильного топлива (magnific.com)
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Один из самых дешевых видов автомобильного топлива на сегодня - сжиженный газ LPG, и доступен он чуть ли не на каждой АЗС. Почему же тогда только треть украинского транспорта имеет на борту газовый баллон?

О том, что удерживает автомобилистов от перехода на доступное и экологичное газовое топливо, читайте в материале РБК-Украина.

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Главное

  • Парадокс, но нет более-менее точной цифры газифицированных машин в Украине.
  • "Поставить газ" можно не на каждую машину, но ведь это и не нужно.
  • Как законодательство медленно убивало распространение LPG в Украине.

Автомобиль с ГБО: выгодно, но почему на газу не могут ездить все машиныФото: на многих АЗС и теперь треть всех чеков - заправка пропан-бутаном LPG (gettyimage.com)

Сколько в Украине автомобилей с ГБО

Как ни странно, более-менее точной цифры газифицированных машин в стране нет. После отмены обязательного технического осмотра в 2011 г. милиция и (позже) полиция фактически потеряли возможность контролировать наличие ГБО в авто. Следовательно, немалая часть владельцев не регистрирует факт газификации.

Еще больше "зашифровало" газовый автопарк Украины распоряжение Мининфраструктуры в январе 2020-го. Согласно ему вместо Акта технической экспертизы от СТО-инсталлятора владельца машины обязали предъявлять некий Сертификат соответствия.

Этот документ выдается лишь несколькими организациями в Украине и добавляет к цене газификации несколько тысяч гривен. И количество регистраций ГБО в начале того года сразу упало в десять раз - при том что количество переоборудованных под газ машин не уменьшалось.

Каждый третий ставил газ

По данным Института исследований авторынка (со ссылкой на анализ данных МВД), в течение успешного для газовиков 2023 года газобаллонное оборудование было установлено на 37,8 тыс. бензиновых авто (легковые и другие). Три важных нюанса:

  • тот год был последним годом, когда количество установок ГБО росло;
  • речь идет только об официально зарегистрированном "газе";
  • это составляет 30 % от общего количества проданных в том году бензиновых машин (125 тыс. новых и импортированных с пробегом).

То есть получается, что в лучшие времена как минимум каждая третья новая для страны бензиновая машина переводилась владельцем на газовое топливо.

Но уже в следующем 2024-м году количество зарегистрированных инсталляций упало до примерно 21,5 тыс., и похоже, указанная тенденция сохраняется. Почему, мы разберемся ниже, но смело можно утверждать, что по состоянию на сейчас не менее половины бензиновых машин в Украине ездят на газе.

А учитывая, что среди легковушек около 30 % составляют дизели, получается, что около трети всех автомобилей на украинских дорогах используют газовое топливо.

Что значит "машина на газу"

Для начала - краткий ликбез для тех, кто совсем не в теме:

  1. Работать на газе может только бензиновая машина. То есть дизель тоже можно заставить, но это сложно и малорентабельно. Поэтому когда говорят о машине "на газу", имеют в виду бензиновый автомобиль, адаптированный для работы на газообразном топливе.
  2. Для работы на газе бензиновую машину надо оборудовать несколькими устройствами (комплект ГБО - газобаллонного оборудования). При том, принципиального вмешательства в конструкцию двигателя и других систем нет.
  3. Есть как минимум четыре вида газа, который научились скармливать автомобилю. В условиях Украины речь идет о смеси пропана и бутана, полученной как сопутствующий продукт при добыче нефти и подготовленной определенным образом на заводе. Это сжиженный нефтяной газ (СНГ, СУГ или LPG). На импортируемых из Европы авто также встречается ГБО под сжатый природный газ метан - CNG.
  4. ГБО на автомобиль может быть установлено на заводе, в дилерском центре (перед продажей клиенту или после) и на специализированной СТО - уже по заказу владельца. Последний вариант наименее надежный и при том у нас наиболее распространенный.

Автомобиль с ГБО: выгодно, но почему на газу не могут ездить все машиныФото: бензиновая машина превращается в бензино-газовую с помощью комплекта ГБО (архивное фото).

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Насколько выгодно ГБО

Еще пять лет назад вопрос выгоды от использования газового топлива не стоял - резон однозначно был, и немалый.

К 2020-2021 гг. расходы владельца на топливо при переходе на газ снижались примерно вдвое. Тогда газ стоил на уровне 40-50 % от цены бензина А-95, а в отдельные периоды года LPG оказывался дешевле бензина почти втрое!

С другой стороны, расход газа машиной на 10-15% больше, чем бензина, так что среднегодовую экономию можно было принимать на уровне 40-50%. Для среднестатистического украинского автовладельца установка ГБО "отбивалась" за год-полтора, а при коммерческом использовании машины - и за несколько месяцев.

Что касается текущих расходов на содержание газовой установки - они всегда были минимальны. Современное газотопливное оборудование так же надежно, как и штатные узлы автомобиля, то есть ГБО требует только планового сервиса (обычно каждые 10-15 тыс. км) в виде контроля соединений, слива конденсата и замены двух фильтров.

Автоэксперт Роман Матвеев, руководитель проекта Motor Gas, объясняет некоторые нюансы именно нынешней автомобильной реальности:

"Распространенные в наше время современные моторы с непосредственным впрыском топлива высокотехнологичны и достаточно сложны для перевода на газ. К тому же, они потребляют кроме газа еще и бензин. И с нынешней разницей в цене между газом и А-95 экономия уже не совсем заметна"

Выгоден ли газ на авто в наши дни

Сразу следует сказать, что несмотря на серьезные изменения в базовых параметрах подсчетов, по состоянию на середину 2026 года ездить на пропан-бутане все равно выгодно.

Причем - выгоднее всех других видов топлива. Хотя выгода уже не такая весомая, как прежде (см. инфографику), всерьез конкурировать с газом в наше время могут только гибридные автомобили.

Во многом процент экономии зависит:

  • От класса и модели авто. Каждая модель двигателя поддается переводу на газ по-своему. Более того, у корейских, французских, итальянских производителей есть бензиновые моторы, специально созданные под использование LPG;
  • От точности настроек системы. Опытные инсталляторы умеют находить вожделенный баланс между экономным потреблением газа и динамикой машины. Кстати, это одна из причин, почему монтировать ГБО на машину рекомендуется в серьезных мастерских..;
  • От режима эксплуатации. На загородных трассах расход газа часто приближается к расходу бензина, в городском режиме наоборот, потребление газа возрастает непропорционально.

Автомобиль с ГБО: выгодно, но почему на газу не могут ездить все машины

Что отпугивает водителей от LPG

Даже во времена самого выгодного соотношения цен немалая часть водителей имела устойчивое предубеждение против LPG. В основном оно базировалось на ложных стереотипах, сдобренных откровенными предрассудками типа "газ взорвется" и "газ воняет".

На сегодня главными аргументами противников ГБО можно назвать следующие:

  • Небольшая экономия. В наши дни "скидка" водителя газифицированного авто при заправке составляет отнюдь не 40-50 %, а ближе к 30 %. Причина в том, что LPG дорожал быстрее бензина. А в 2024 г. ситуацию усугубило законодательство: акциз на бензин увеличили на 29 евро, а на LPG - сразу на 96 евро, а через год - еще на 25;
  • Миф о вреде для мотора. Откуда пошла эта байка, неизвестно, ведь для абсолютного большинства моделей картина противоположная - газ продлевает ресурс двигателя. Он не смывает со стенок цилиндров масло, как бензин, и оно лучше защищает детали. Также с его октановым числом свыше 100 LPG снижает ударные нагрузки на цилиндро-поршневую группу. А еще в газе нет примесей, которые сокращают возраст масла, датчиков, катализатора и свечей;
  • Баллон занимает место в багажнике. Аргумент не то чтобы ключевой, но в качестве дополнительного довольно распространенный. Обычно багажник уменьшается на объем запаски, место которой под полом отдают тороидальному баллону - поэтому само колесо поселяется в полезном пространстве грузового отсека;
  • Двигатель сложно переводится на газ. Распространенные теперь турбомоторы класса downsizing поддаются газификации сложнее, чем полнолитражные атмосферники старой школы - и владельцы часто не хотят с этим заморачиваться.

Интересный нюанс: были времена, когда государство не нагружало владельцев газифицированных машин особым акцизом, а наоборот, стимулировало автомобилистов к переходу на газ.

До 2011 г., когда был отменен отдельный транспортный налог, владельцы машин с ГБО платили только 50 % ежегодного транспортного сбора (согласно ст. 3 Закона Украины № 1075-VI).

В завершение

Да, Украина на протяжении многих лет входила в число европейских лидеров по распространению автогаза. К началу 2020-х мы были на 4-м месте в Европе по потреблению LPG, и каждый третий литр автомобильного топлива, проданный в стране, был автомобильным газом.

Но пропан-бутан не поднялся выше в этом топливном рейтинге - и вероятно, уже не поднимется. Потому что другими стали автомобили, другими - автомобилисты, да и законодательство изменилось не в пользу самого дешевого из топлив.

Также в наших публикациях мы разбирались, на чем выгоднее ездить - на электричестве или на бензине, и какая машина сэкономит вам больше денег

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