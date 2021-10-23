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Mazda снимает с производства свой самый доступный кроссовер

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Суббота 23 октября 2021 11:48
Mazda снимает с производства свой самый доступный кроссовер Фото: Mazda CX-3 (mazda-press.com)
Автор: Константин Широкун

Mazda сокращает свою модельную линейку и снимает с производства кроссовер СХ-3. Машина выпускалась всего несколько лет и не будет иметь прямого наследника.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor.Es.

Mazda CX-3 была официально представлена в ноябре 2014 года на автосалоне в Лос-Анджелесе и в 2015-м появилась у всех европейских дилеров. Причина снятия модели с производства проста и банальна – низкий спрос. На самом массовом для "тройки" рынке – в США – продавалось менее 20 тысяч штук ежегодно.

Mazda снимает с производства свой самый доступный кроссоверПрием заказов на СХ-3 уже остановлен. Последние экземпляры японского автомобиля соберут в ноябре 2021 года. В Mazda уверены, что купеобразный CX-30, который остаестся в производстве, отлично заменит уходящую модель.

Напомним, что на украинском рынке Mazda CX-3 предлагалась с двумя 2,0-литровыми бензиновыми моторами Skyactiv-G мощностью 121 либо 150 лошадиных сил. Сегодня еще можно приобрести только менее мощную версию с приводом на переднюю ось. Европейским покупателям также был доступен 115-сильный турбодизель Skyactiv-D объемом 1,8 литра.

Напомним, что в США состоится первая в мире гонка беспилотных автомобилей. За гонкой будут наблюдать зрители, а победитель получит приз в 1 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что Opel выплатил 65 млн евро за манипуляциями с вредными выбросами. Это позволило компании избежать судебного разбирательства.

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