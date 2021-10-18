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Огромный дисплей и новая оптика: представлен обновленный Ford Focus

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Понедельник 18 октября 2021 16:35
Огромный дисплей и новая оптика: представлен обновленный Ford Focus Фото: обновленный Ford Focus (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford обновил Focus – одну из самым популярных моделей в своей линейке. Машина получила самый большой в классе монитор мульимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, и сам инфотеймент Ford SYNC 4 получил несколько новых функций.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Ford заявляет, что с обновленным Focus показывает всему миру новую итерацию философии дизайна компании, ориентированную на водителя. Теперь даже в базовой комплектации автомобиль оснащен светодиодными фарами со встроенными "противотуманками".

Ford также постарался стилистически разделить различные версии Focus. Так, машины в комплектации Titanium получили решетку радиатора с глянцевой хромированной окантовкой и горизонтальными перекладинами.

Огромный дисплей и новая оптика: представлен обновленный Ford FocusST-Line оснастили глянцевой черной решеткой радиатора. Кроссоверное исполнение Active можно отличить по вертикальным перегородкам решетки радиатора и пластиковому обвесу, а топовый пакет Vignale теперь отличим благодаря новой сатинированной отделкой решетки радиатора.

Главная техническая особенность обновления – это появление семиступенчатой ​роботизированной ​трансмиссии с двойным сцеплением. Теперь этой коробкой передач оснащаются все Focus с гибридными четырехцилиндровыми двигателями EcoBoost мощностью 123 и 153 л.с.

Огромный дисплей и новая оптика: представлен обновленный Ford FocusВ линейке моторов также присутствуют турбированные 1,0-литровые трехцилиндровые "бензинки" EcoBoost мощностью 98 и 123 л.с. Честь дизельных двигателей отстаивает Ford EcoBlue объемом 1,5 литра на 94, или 118 л.с.

Огромный дисплей и новая оптика: представлен обновленный Ford FocusОбновленный Focus также оснастили новейшей коммуникационной системой Ford Sync 4 с доступом к онлайн-сервисам, возможностью принимать обновления по беспроводной сети, а также большим 13,2-дюймовым центральным сенсорным экраном. Ford также отказался от физических регуляторов микроклимата в пользу сенсорных кнопок.

Огромный дисплей и новая оптика: представлен обновленный Ford FocusПродажи обновленного Ford Focus начнутся во всей Европе в первом квартале 2022 года. Украинские цены на новинку будут оглашены ближе к старту продаж.

Напомним, что Lancia возродит легендарную модель Delta в образе электромобиля. Электрический хэтчбек построят на архитектуре STLA Medium.

Также мы писали, что Jeep и RAM покажут пять необычных внедорожников на выставке SEMA. Mopar хранит детали о новинках в секрете, но представил по одному изображению каждого автомобиля.

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