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Китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S

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Среда 20 октября 2021 15:23
Китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S Первые серийные электромобили Zeekr 001 (Фото: Zeekr)
Автор: Вадим Добровольский

В Китае стартовало производство электромобиля Zeekr 001. Это новый премиальный суббренд Geely, созданный для выпуска премиальных электромобилей, способных конкурировать с Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Zeekr.

Электромобили Zeekr выпускаются на новом заводе в регионе Нимбо, отличающемся высоким уровнем технологичности. Например, на всей территории предприятия есть сеть 5G, а 300 роботов выполняют основные сборочные операции. Кроме того, клиент может отслеживать в реальном времени сборку своей машины, для чего на основных технологических участках установлены видеокамеры.

Китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S

Конструктивно Zeekr 001 имеет двухмоторную силовую установку и тяговую батарею на 100 кВт*ч. Суммарная отдача составляет 544 л.с. и 768 Нм, разгон до 100 км/ч - за 3,8 секунды. На зарядку батареии 10 до 80 процентов понадобится полчаса при подключении к мощному (360 кВт) терминалу построянного тока.

Заявленный запас хода - от 526 до 712 километров в зависимости от режима движения. Замеры выполнены по циклу NEDC, который уже устарел, но все еще используется в Китае. При измерении по общепринятому реалистичному циклу WLTP запас хода будет немного меньше.

Китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model SДля Zeekr 001 предусмотрено три уровная оснащения, которые по цене варьируются от 281 до 360 тысяч юаней (43-55 тысяч доллавров). Поставки клиентам первых выпущенных машин начнутся уже 23 октября.

Напомним, крупнейший производитель iPhone представил три электромобиля. Компания Foxconn, известная как основной сборщик продукции Apple, запустила собственный автомобильный бренд и в 2022 году начнет серийный выпуск электрических седана, кроссовера и автобуса.

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