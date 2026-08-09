Влетіли в яму і пошкодили авто: як добитися компенсації за ремонт

Яма на дорозі може обернутися для водія дорогим ремонтом. Водночас у такій ситуації закон передбачає можливість вимагати відшкодування збитків, якщо пошкодження виникли через неналежний стан дороги.

Головне:

Чи можна отримати компенсацію. Якщо авто пошкодилося через невідповідний стан дороги, ПДР дають водієві право вимагати відшкодування збитків.

Що потрібно довести. Водієві важливо підтвердити, що автомобіль пошкодився саме через яму або інший недолік дороги, а також встановити відповідальну за її утримання сторону.

Що зробити після наїзду. Потрібно зафіксувати яму, місце події та пошкодження авто, оформити обставини ДТП і зберегти документи, які підтверджують витрати на ремонт.

Чи можна отримати компенсацію за пошкоджене авто

Так, така можливість прямо передбачена Правилами дорожнього руху.

Підпункт "в" пункту 2.12 ПДР дає водієві право на відшкодування збитків, завданих унаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів вимогам безпеки дорожнього руху.

Тобто якщо автомобіль пошкодився через небезпечний стан дороги, водій може вимагати компенсацію.

Водночас це не означає, що після кожного наїзду на яму гроші виплатять автоматично. Потрібно підтвердити, що саме стан дороги спричинив пошкодження автомобіля.

Хто відповідає за стан дороги

За статтею 24 Закону України "Про дорожній рух", за безпечні умови руху відповідають власники доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважені ними органи.

Тобто це не обов'язково конкретна "дорожня служба". Спочатку потрібно встановити, хто відповідає за ту дорогу, де сталася подія.

Якщо ця сторона неналежно утримувала дорогу, а через її стан автомобіль отримав пошкодження, водій може вимагати відшкодування збитків.

Що робити одразу після наїзду на яму

Найважливіше - не поспішати просто поїхати на СТО.

Спочатку потрібно зафіксувати все, що може підтвердити обставини події.

Варто сфотографувати або зняти на відео:

саму яму та її розташування на дорозі;

загальний вигляд ділянки;

пошкодження автомобіля;

відсутність або наявність попереджувальних знаків;

дорожню розмітку та інші особливості ділянки.

Також важливо зафіксувати точне місце події та звернутися до поліції, щоб обставини ДТП і стан дороги були належним чином оформлені.

Це потрібно для того, щоб потім можна було підтвердити: автомобіль пошкодився саме в цьому місці і саме через стан дороги.

Як довести суму збитків

Наступний крок - визначити, скільки коштуватиме ремонт.

Для цього потрібно зберегти документи із СТО, рахунки, акти виконаних робіт або інші документи, які підтверджують витрати.

Наприклад, якщо після наїзду на яму пошкодилися диск і підвіска, документи мають підтверджувати вартість їхнього ремонту або заміни.

Тобто важливо довести не лише те, що на дорозі була яма, а й які саме збитки через неї отримав водій.

Хто має компенсувати збитки

Загальне правило містить стаття 1166 Цивільного кодексу України. Вона передбачає, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Водночас така особа може бути звільнена від відшкодування, якщо доведе відсутність своєї вини.

У випадку з ямою це означає, що потрібно встановити відповідальну за дорогу сторону та довести, що неналежний стан конкретної ділянки спричинив пошкодження автомобіля.

Тому водієві недостатньо просто показати розбиту машину. Потрібно підтвердити саму подію, стан дороги, характер пошкоджень та причинний зв'язок між ними.

Що важливо знати водієві

Якщо після наїзду на яму просто поїхати на СТО і відремонтувати автомобіль, надалі буде складніше довести обставини події.

Тому краще діяти послідовно: зафіксувати яму та місце події, сфотографувати пошкодження, належним чином оформити обставини, встановити відповідального за дорогу та підтвердити розмір збитків.

ПДР прямо дають водієві право на відшкодування збитків через невідповідність стану дороги вимогам безпеки. Але для отримання компенсації потрібно підтвердити, що саме неналежний стан дороги призвів до пошкодження автомобіля, та встановити відповідальну за це сторону.