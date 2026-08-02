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Чи можна виїжджати на перехрестя, якщо попереду затор: що кажуть ПДР

07:15 02.08.2026 Нд
2 хв
Навіть зелений сигнал світлофора не завжди дає право продовжити рух
aimg Марія Науменко
Чи можна виїжджати на перехрестя, якщо попереду затор: що кажуть ПДР Фото: затор на одній із вулиць Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Попереду утворився затор, але світлофор уже дозволяє рух. Саме в такій ситуації багато водіїв припускаються помилки, яка може заблокувати перехрестя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху та Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Головне:

  • Коли не можна їхати. Якщо через затор автомобіль буде змушений зупинитися на перехресті, виїжджати на нього заборонено навіть на зелений сигнал світлофора.

  • На що звернути увагу. Перед початком руху водій повинен переконатися, що зможе безперешкодно проїхати перехрестя і не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

  • Який штраф загрожує. За порушення правил проїзду перехресть частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф.

    Коли не можна виїжджати на перехрестя

    Пункт 16.4 ПДР забороняє виїжджати на будь-яке перехрестя, зокрема якщо попереду утворився затор.

    Іншими словами, навіть якщо світлофор показує зелений сигнал, водій повинен оцінити дорожню ситуацію попереду. Якщо через затор автомобіль не зможе залишити перехрестя, починати рух не можна.

    Чому це правило важливе

    Якщо водій виїде на перехрестя, коли попереду немає місця для подальшого руху, він може залишитися на ньому після зміни сигналу світлофора.

    У такій ситуації автомобіль почне перешкоджати транспорту, який отримав зелений сигнал і має право продовжити рух. Через це на перехрестях часто виникають затори, а іноді рух блокується одразу в кількох напрямках.

    Саме тому перед виїздом на перехрестя водієві варто переконатися, що за ним є достатньо місця, щоб безперешкодно завершити проїзд.

    Який штраф загрожує

    Порушення правил проїзду перехресть тягне за собою адміністративну відповідальність.

    За частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

    Раніше РБК-Україна пояснювало, чи потрібно чекати, поки пішохід повністю перейде дорогу, та що насправді вимагають Правила дорожнього руху.

    Також ми розповідали, чи можна сигналити водію, який повільно їде попереду або не рушає після ввімкнення зеленого сигналу світлофора, і в яких випадках використання клаксона дозволяють ПДР.

    Крім того, РБК-Україна розбиралося, чи повинен водій зупинятися, якщо пішохід лише стоїть біля "зебри", та коли це вимагають Правила дорожнього руху.

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