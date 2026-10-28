Коли навколо темрява: як їздити на авто в блекаут

Це було настільки несподівано, що спочатку водії не могли зрозуміти, чому так важко їхати темним знеструмленим містом. Блекаут дійсно ускладнює керування, хоча в сучасних авто чудова світлотехніка. Чому так і як діяти водієві, коли вулиці у повній темряві?

Про те, як пересуватись нічним містом під час відключень світла, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Їхати знеструмленим містом важко не тільки тому, що це не звично - є об’єктивні чинники

не тільки тому, що це не звично - є об’єктивні чинники Чим більше місто, тим важче водіям в блекаут

водіям в блекаут Фактично є одна дієва порада для водія, який їде знеструмленим населеним пунктом

Фото: певно, найбільший ворог водія у темному місті - світло фар зустрічних авто (magnific.com)

Чому темне місто небезпечніше, ніж здається

На перший погляд, їзда неосвітленими вулицями мало чим відрізняється від руху заміською дорогою вночі. Проте в населеному пункті водієві доводиться одночасно стежити за значно більшою кількістю небезпек.

Зустрічний транспорт. Після руху темною вулицею очі адаптуються до слабкого освітлення, тому поява яскравих фар зустрічних машин щоразу погіршує видимість. До того ж наявність машин попереду не дає водієві змогу використовувати дальнє світло.

В результаті водій має менше часу, щоб розпізнати небезпеку та відреагувати на неї - і часто йому це вдається в останню мить. Саме тому під час блекауту важливо змінювати саму манеру керування автомобілем (про це ми згадаємо нижче).

Пішоходи. Населений пункт – місце концентрації пішоходів, які почуваються тут господарями (цілком законно, до речі). Людина в темному одязі може з'явитися на проїзній частині непомітно для водія, особливо якщо її силует перекривають зустрічні фари або інші авто - відтак, поява пішохода, який збирається перейти дорогу, часто буває несподівана.

Ще більшу загрозу створюють велосипедисти, самокатчики та подібні учасники руху, які більш швидкі і яких складніше розгледіти за недостатнього освітлення.

Запарковані автомобілі. Машини, залишені вздовж дороги у населеному пункті - це справжня пастка в нічний період. Якщо машина стоїть без увімкнених габаритних вогнів, її контури можуть губитися в темряві, а світловідбивачі стають помітними лише на невеликій відстані.

Автоексперт Олег Василевський, директор акції "Авто року" і головний редактор UDRIVE Media, розкриває додаткові ризики їзди по неосвітлених вулицях:

"Про "бачити" і "бути поміченим" - різниця принципова. Так, розгледіти пішохода чи припарковану машину вкрай важливо. Але питання не тільки в тому, як ти бачиш інших. А рівно така ж небезпека – коли тебе не бачать.

Увімкнені габарити, справні стоп-сигнали, аварійка при вимушеній зупинці - це не дрібниці, це питання виживання. Якщо зупинився на узбіччі, то знак аварійної зупинки має стояти обов'язково, а не лежати в багажнику", - нагадує Олег Василевський.

"У моїй родині є дуже особистий і болісний досвід, - продовжує наш автоексперт, - мої батьки потрапили в аварію на мотоциклі саме через такий запаркований на узбіччі автомобіль - без жодного позначення. Ні габаритів, ні знака, ні відбивача. Просто темна маса посеред темряви. Тобто, це не абстрактна небезпека, а те, що трапляється в реальному житті з реальними людьми."

Головне правило - менша швидкість

Перше правило руху темним містом - обирати швидкість відповідно до видимості. Навіть якщо дорога знайома і ви звикли їздити тут на п’ятій передачі. І навіть якщо весь потік рухається досить швидко.

Зменшена швидкість дає водієві більше часу на реакцію та дозволяє зупинити автомобіль на коротшій відстані: якщо швидкість зменшити вдвічі, гальмівний шлях скоротиться втроє-вчетверо.

Водночас слід збільшити дистанцію до транспортного засобу попереду, адже його водій також може несподівано і різко загальмувати через те, що помітив небезпеку в останній момент.

Менше маневрів - менше сюрпризов

Кожна поїздка темним населеним пунктом буде більш безпечною, якщо водій налаштується на складні умови. Крім помірної швидкості, коли розмітка майже не видна, краї проїзної частини губляться в темряві, а інші водії можуть помилятися, варто уникати зайвих маневрів.

Під час таких поїздок буде краще:

не змінювати смугу без потреби;

не змінювати різко напрямок руху;

не виконувати повороти чи розвороти на завантажених перехрестях;

не прокладати маршрут через завантажені транспортом райони міста.

Краще заздалегідь обрати простіший шлях, навіть якщо він трохи довший.

Фото: у населеному пункті під час блекауту треба тримати помірну швидкість (magnific.com)

Зони особливої небезпеки

Особливо обережно потрібно наближатися до:

перехресть;

пішохідних переходів;

зупинок громадського транспорту;

місць, де люди зазвичай перетинають дорогу, скорочуючи шлях.

Слід розуміти, що під час масштабних відключень електрики пішоходи можуть вести себе нетипово.

Наприклад, несподівано перетинати дорогу не там, де це робиться масово завжди - наприклад, біля підземних переходів, якими без освітлення більшість не користується. Або накопичуватись на проїзній частині біля автобусних зупинок, переповнених через параліч метрополітену, тролейбусів та трамваїв.

Водієві, який теж рухається у незвичних умовах, не завжди вдається правильно оцінити ситуацію. Тому коли за поганої видимості картина перед машиною вам незрозуміла, краще скинути швидкість, а то й зупинитись, щоб розібратись, що попереду.

Потрібно враховувати й те, що пішоходи можуть не розуміти, наскільки погано їх видно з автомобіля. Тому не варто розраховувати, що людина обов'язково помітить машину й зупиниться.

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Що зробити з машиною

Коли вже йдеться про життя без благ цивілізації, то водієві слід перевірити в авто елементарні речі - справність світлових приладів та їхню чистоту. Перед виїздом переконайтесь, що працюють обидві фари ближнього світла, всі габаритні вогні, поворотники та стоп-сигнали.

Принципова для таких умов руху річ - чистота лобового скла. На ньому не повинно бути ані пилу, ані жирового нальоту (результат осідання випарів з-під капоту, опадів, пташиного посліду та соку рослин).

Подібні забруднення розсіюють світло зустрічних фар і примножують їхню засліплюючу дію: на склі утворюються плями світла, які затуляють картину перед авто. Це ж саме стосується і дзеркал заднього виду, і камер, якщо вони є.

Також має бути справною система обдуву вітрового скла і бажано - кондиціонер, який допомагає швидко прибрати зі скла запотівання, характерне для холодної пори року.

Автоексперт Олег Василевський нагадує про специфічні загрози, які в таких ситуаціях несе з собою зимовий період:

"Осінь і зима додають ще два серйозних чинники. Перший - туман. Під час блекауту місто і без того темне, а туман перетворює їзду на справжнє випробування: фари не пробивають стіну "молока", відстань до об'єкта перед тобою здається більшою, ніж є насправді. Тут рятують протитуманні фари, але лише якщо вони справні та правильно відрегульовані.

А ще є ожеледиця. І це, мабуть, найпідступніший фактор. Взимку вночі дорожнє покриття може бути зовсім не таким, яким здається. Лід не видно. Ти гальмуєш звично, а машина летить далі. Зменшена швидкість у цих умовах стає ще критичнішою. До неї додається й плавність усіх дій: жодних різких гальм, жодних різких рухів кермом.

Тримайтесь загального правила: під час блекауту завжди їдеш незнайомою дорогою, хоч їздив нею все життя. Бо вона змінилась. Просто тому що вимкнулось світло", - завершує Олег Василевський.



Непрацюючі світлофори: як проїхати

Справжній стрес навіть для досвідченого городянина - проїхати перехрестя при непрацюючому світлофорі. Причому не тільки при русі другорядною дорогою.

Щоб самостійно визначати черговість проїзду, одночасно стежачи за іншими автомобілями та пішоходами, доведеться згадати Правила дорожнього руху (п. 16.1).

Якщо світлофор вимкнений і немає регулювальника, перехрестя вважається нерегульованим, то треба керуватися правилами проїзду таких перехресть і встановленими дорожніми знаками:

завчасно зменшуйте швидкість і зчитуйте знаки пріоритету встановлені перед перехрестям. Навіть якщо дорога знайома, не можна покладатися лише на пам'ять;

якщо дороги нерівнозначні, водій, який рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам на головній;

якщо дороги рівнозначні, діє правило перешкоди праворуч - із передбаченими ПДР винятками (круговий рух, пріоритет трамвая, поворот ліворуч та розворот);

якщо головна дорога змінює напрямок, водіям, які рухаються нею, потрібно визначати черговість проїзду між собою за правилами для рівнозначних доріг. Те саме стосується водіїв, які під'їхали другорядними дорогами;

якщо знаків пріоритету немає (або вони залишились непоміченими), і обидві вулиці мають однакове покриття, п. 16.15 ПДР наказує водієві вважати, що він перебуває на другорядній дорозі.

Важливо бути стриманим і коли ситуація на темному перехресті залишається незрозумілою, не поспішати виїжджати на нього. Краще максимально уповільнитись, уважно оцінити обстановку й переконатися, що маневр не створить небезпеки.

На завершення

Як і в будь-якій складній ситуації на дорозі, при їзді знеструмленими містами головне - не переоцінити власні сили.

Навіть водій, який роками їздить цими вулицями, у темному місті опиняється в нових умовах. Він не знає напевно, чи помітили його пішоходи, чи правильно визначили пріоритет інші автомобілісти, чи не вискочить хтось в останню мить з-за припаркованої машини.

Отже, помірна швидкість, справні фари, достатня дистанція, обережність на перехрестях і відмова від ризикованих маневрів допоможуть зменшити небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.