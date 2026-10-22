Їздимо на електромобілі в блекаут: тягар, чи корисний помічник

Електромобіль і відключення світла – предмети, які, здавалося б, важко поєднати. Але правильний підхід творить і не такі дива. Розповідаємо, як отримати максимальну користь від електромобіля під час блекаутів.

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Про те, як під час відключень світла перетворити електромобіль на рятівника для родини, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Електромобілі не зникали з вулиць під час минулорічних відключень світла - у чому секрет?

під час минулорічних відключень світла - у чому секрет? Насправді не так багато ситуацій , коли немає жодного шансу зарядити батарею

, коли немає жодного шансу зарядити батарею За певних умов заряджений електромобіль може заживити вашу домівку

може заживити вашу домівку Чи кожне електричне авто може освітлювати квартиру?

Фото: багато які електроавто дозоляють рух енергії в обидві сторони (unsplash.com)

Електромобіль і блекаут: хто сильніше

Здавалося б, аварійні відключення світла на корені вбивають ідею батарейного транспорту. Власник електричної машини, який і за мирного часу часто буває заклопотаний питанням підзарядки, змушений шукати "розетку", коли струму в багатьох з них просто немає!

Але саме цей буденний клопіт "де і як поповнити батарею", і допомагає водієві "електрички" вийти з скрутного становища. Адже в активного користувача електромобіля завжди є запасні варіанти зарядки. На них серед іншого і варто спиратись під час блекаутів.

Як заряджати електромобіль в блекаут

Заряджати машину при першій ліпшій нагоді, не чекаючи, поки заряд впаде до звичного мінімуму; Спиратись на графіки відключень. Використовувати те, що відключення найчастіше відбуваються на глобально по всьому населеному пункту, а по районах. Слід мати під рукою графіки відключень для кількох сусідніх груп і обирати станції у заживленому районі. Мати готовий план для зарядки на кількох зарядних станціях, не тільки на найближчих, а й у сусідніх населених пунктах. Щоб швидко прийняти рішення і виїхати туди, де зарядні станції в даний момент працюють і ще вільні. Використовувати бензогенератор чи сонячні панелі. Так, це дуже нераціональний спосіб поповнення заряду в батареї, до того ж - дуже повільний. Проте, цілком реальний, особливо якщо необхідно накопичити запас енергії для поїздки на зарядну станцію чи, скажімо, для невідкладної евакуації. Економити енергію. Можливо, ви звикли витрачати запас недорогої енергії в батареї не замислюючись - то тепер можна спробувати обійтися без кондиціонера і опалювача на повну потужність, без швидкості за 100 км/год і без прискорень "газ у підлогу" на кожному світлофорі.

Повербанк на весь будинок: замість генератора

Під час відключень електроенергії електромобіль може бути своєрідним великим акумулятором. У багатьох сучасних моделей енергію з тягової батареї можна використовувати для живлення побутових приладів, а то й для подання електроенергії у всю домашню мережу.

Тобто йдеться про альтернативу генераторам, зарядним станціям, сонячним панелям та іншим резервним джерелам живлення.

Фото: найбільше користі від електромобіля мають мешканці приватних будинків (unsplash.com)

Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, говорить стосовно цього:

"Головний міф перших блекаутів полягав у тому, що електромобіль сприймали як безпорадну іграшку, прикуту до знеструмленої розетки. Проте практика швидко довела протилежне.

Якщо раніше машини з можливістю віддавати енергію назовні були поодинокими й екзотичними винятками, то сьогодні це масовий тренд, який перетворює звичайний транспорт на повноцінну мобільну електростанцію".

V2L та V2H: квартира на батарейках

Підхопивши ідею освітлення дому чи квартири від електромобіля, перш за все зазирніть у заводську інструкцію машини. Там має бути розділ про використання батареї електромобіля для живлення зовнішніх споживачів: Vehicle-to-Everything (V2X). Її різновиди мають різне призначення.

V2L (Vehicle-to-Load) - найпростіший варіант. Автомобіль фактично перетворюється на потужний мобільний акумулятор із розеткою 220/230 В. До якої можна підключити окремі електроприлади.

Наприклад, під час відключення електроенергії від автомобіля можна живити освітлення, роутер, телевізор, ноутбук, зарядні пристрої для телефонів та інші прилади. У деяких моделей потужність такого виходу може становити кілька кіловат - цього достатньо для великої частини повсякденних потреб.

Водночас V2L не означає живлення всього будинку. Електроприлади підключаються безпосередньо до стандартної розетки 220/230В в автомобілі - найзручніше це робиться через звичайний побутовий подовжувач.

V2H (Vehicle-to-Home) - більш складна технологія, яка дозволяє використовувати акумулятор електромобіля як резервне джерело енергії для всієї домашньої електромережі.

Машина підключається до спеціального двонапрямного зарядного обладнання та системи керування. При відсутності напруги мережа будинку може автоматично або за заданим алгоритмом перейти на живлення від автомобіля.

Наголошуємо, що схема V2H потребує сумісного автомобіля, відповідного зарядного обладнання та правильно спроектованої електричної системи будинку.

Як заживити домівку від електромобіля

Експерт з електромобілів Євген Муджирі розкриває подробиці такого зворотнього використання батарейних машин:

"Ще кілька років тому функція Vehicle-to-Load (V2L) зустрічалася переважно у преміальних чи експериментальних моделях. Зараз ситуація кардинально інша: кількість електромобілів із підтримкою зворотного живлення зросла в рази.

Більшість свіжих моделей - від корейських та європейських брендів до масового китайського автопрому - мають цю функцію прямо з заводу. Більше того, ринок зняв головний бар'єр для користувачів: тепер не потрібно шукати складні технічні рішення чи монтувати кустарні схеми.

Достатньо придбати стандартний заводський перехідник, який вставляється у штатний роз'єм зарядки (Type 2 або китайський GB/T) і перетворює автомобільний порт на звичайну побутову розетку 220 В із потужністю 3-3.5 кВт.

Це дозволяє безпечно заживити холодильник, газовий котел опалення, освітлення, насос для води та весь робочий сетап гаджетів безпосередньо від тягової батареї."

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Скільки енергії можна отримати від електромобіля?

Головна перевага електромобіля перед портативною зарядною станцією - велика ємність тягової батареї. Умовно, якщо автомобіль має акумулятор ємністю 60 кВт·год, то навіть частина цієї енергії забезпечить роботу критично важливих побутових приладів протягом кількох годин.

Наприклад, якщо холодильник, роутер, освітлення та інші необхідні пристрої в середньому споживають 300 - 500 Вт, теоретично 30 - 50 кВт·год енергії вистачило б на десятки годин роботи.

На практиці час буде залежати від реального споживання, втрат під час перетворення електроенергії, температури та інших факторів.

Зазначимо, що такі потужні споживачі як бойлер, електроплита, електричне опалення (тепла підлога) вичерпають запас енергії в батареї дуже швидко.

Наприклад, один тільки електрообігрівач потужністю 2 кВт за п'ять годин роботи споживе близько 10 кВт·год електроенергії. Тому під час тривалого відключення важливо грамотно розподіляти навантаження.

"Щоб зрозуміти масштаб побутової користі від електромобіля, варто порівняти цифри", – говорить експерт з електричної мобільності Євген Муджирі.

"Домашня зарядна станція ємністю 10-15 кВт·год сьогодні коштує серйозних грошей. Водночас середня батарея сучасного електромобіля має ємність від 60 до 80 кВт·год.

За умови базового споживання приватного будинку чи квартири (близько 4-6 кВт·год на добу в режимі критичного навантаження), запасу однієї повністю зарядженої машини вистачає на 10-14 днів автономного існування". - додає експерт.

"Навіть якщо віддати третину заряду на дім, у батареї залишиться достатній запас ходу для щоденних поїздок містом".

Фото: функція живлення будинку чи квартири від електромобіля стала загальнодоступною (unsplash.com)

Що можна заживити від електромобіля вдома

Важливо, що на критично важливих споживачів у квартирі чи будинку батареї електромобіля вистачатиме протягом досить тривалого часу - від кількох годин до доби.

Зокрема, електромобіль забезпечить роботу удома:

холодильника;

автоматики опалювального газового котла;

циркуляційного насоса системи опалення;

системи водопостачання;

освітлення;

Wi-Fi-роутера та іншого мережевого обладнання;

комп'ютерів та зарядних пристроїв;

телевізора;

системи сигналізації та відеоспостереження.

Домівка живиться від електромобіля: чого боятись

Не можна не нагадати про правила безпеки при підключенні електромобіля для живлення побутової електромережі.

Для V2H слід використовувати відповідне двонапрямне обладнання, яке забезпечує правильну комутацію, захист та ізоляцію домашньої мережі від зовнішньої електромережі.

Головна умова - під час живлення від електромобіля як резервного джерела будинок має бути електрично відокремлений від зовнішньої мережі. Тому підключення V2H має виконуватися відповідно до вимог виробника автомобіля та з урахуванням електричної схеми вашої оселі.

Електромобіль - батарейка на колесах

Наш автоексперт Євген Муджирі розкриває додатковий аспект використання батарейних авто в період відключень.

"Ще одна перевага - це мобільність самого джерела енергії. Стаціонарний акумулятор у квартирі прив'язаний до вашої конкретної розетки: немає світла в мережі - немає заряду. Електромобіль позбавлений цієї проблеми.

Якщо вдома діють жорсткі графіки відключень, машину можна відправити зарядитися туди, де живлення є:

на комерційний швидкісний хаб (DC), який живиться від промислового генератора чи акумуляторних ферм;

на паркінг бізнес-центру;

в сусідній район, де в даний момент знеструмлень немає.

Півгодини на швидкій зарядці - і ви повертаєтеся додому з 40-50 кВт·год енергії, яких родині знову вистачить на цілий тиждень", - завершує експерт.

Електромобіль та сонячна батарея

Машина на електротязі може виступати ще в одній дуже корисній під час відключень ролі - накопичувача енергії. Зокрема, йдеться про поєднання електромобіля з альтернативними джерелами енергії.

Наприклад, за наявності сонячної електростанції вдень можна виробляти електроенергію та використовувати її для заряджання автомобіля. А ввечері - використовувати накопичену в його батареї енергію.

Нагадаємо, що можливості такої системи залежать від конкретного електромобіля, бо не кожна модель підтримує двонапрямний обмін енергією.

На завершення

Можливо, ви купували вашу "електричку" і не здогадуючись про її побічний функціонал крім основного транспортного. Але напередодні тривожної зими варто зануритись у вміст заводського мануалу і з'ясувати, які допоміжні функції має ваша машина.

Насправді в багатьох випадках електромобіль може стати елементом домашньої системи резервного живлення і допоможе родині пережити важкий період.

"Електромобіль під час блекаутів остаточно перестав бути тягарем", - завершує розмову автоексперт Євген Муджирі. " Завдяки масовій появі штатного V2L та недорогим адаптерам він перетворився на найбільший та найвигідніший павербанк, який тільки може бути в розпорядженні сучасної сім'ї ".