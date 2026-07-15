Постійно їздите лівою смугою? У ПДР є нюанс, про який забувають водії

Багато водіїв звикли рухатися лівою смугою, не замислюючись, чи дозволяють це правила. Насправді ПДР встановлюють чіткі вимоги для таких випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху .

Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах із двома і більше смугами в одному напрямку водії повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Ліву смугу використовують не для постійної їзди, а в окремих випадках.

Наприклад, виїхати на неї можна, щоб випередити інший автомобіль, об'їхати перешкоду або підготуватися до повороту ліворуч чи розвороту.

Крім того, пункт 11.5 ПДР дозволяє виїжджати на крайню ліву смугу, якщо праві смуги зайняті.

Також нею можна користуватися для зупинки чи стоянки з лівого боку на дорогах з одностороннім рухом у населених пунктах, якщо це не суперечить іншим вимогам правил.

Чи загрожує штраф за рух лівою смугою?

Сама по собі їзда лівою смугою не заборонена. Однак якщо водій без потреби продовжує рухатися лівою смугою, хоча права вільна і жодних підстав для цього немає, це може вважатися порушенням Правил дорожнього руху.

Окремого штрафу саме за рух лівою смугою законодавство не передбачає. Водночас, якщо поліцейський встановить, що водій порушив вимоги пунктів 11.2 або 11.5 ПДР щодо розташування транспортного засобу на проїзній частині, такі дії можуть кваліфікуватися за частиною 2 статті 122 КУпАП.