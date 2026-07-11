Чи потрібно пропускати маршрутку, яка рушає із зупинки: що насправді вимагають ПДР

Водії часто гальмують перед маршруткою, щойно вона вмикає поворотник. Але ПДР зобов'язують поступитися дорогою лише за певних умов, про які багато хто забуває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху .

Відповідно до пункту 17.4 ПДР, у населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, який розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби — зупинитися, щоб дати йому можливість розпочати рух.

Тобто ПДР не вимагають безумовно зупинятися щоразу, коли маршрутка вмикає покажчик повороту.

Спочатку водій легкового автомобіля має зменшити швидкість. Якщо цього достатньо, щоб автобус або тролейбус безпечно виїхав із зупинки, цього достатньо.

Зупинятися потрібно лише тоді, коли без цього неможливо дати йому можливість почати рух.

Водночас перевага маршрутного транспорту не є абсолютною. Після ввімкнення покажчика повороту водій автобуса, мікроавтобуса чи тролейбуса також повинен переконатися, що маневр буде безпечним, і вжити заходів, щоб не допустити дорожньо-транспортної пригоди.

Таким чином, ПДР покладають обов'язки на обох учасників руху: водії інших транспортних засобів мають дати маршрутному транспорту можливість розпочати рух, а його водій - виїжджати лише тоді, коли це не створить небезпеки для інших.