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Світлофор не працює: як проїхати перехрестя, щоб не порушити ПДР

11:50 12.07.2026 Нд
2 хв
На таких перехрестях водії часто губляться, хоча відповідь є прямо в ПДР
aimg Марія Науменко
Світлофор не працює: як проїхати перехрестя, щоб не порушити ПДР Фото: водійка за кермом під час руху автомобілем (Getty Images)
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Коли світлофор перестає працювати, на перехрестях нерідко виникає плутанина. ПДР чітко визначають, хто має перевагу та як уникнути помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху.

Якщо світлофор вимкнений або не працює, не поспішайте їхати першим. У такій ситуації ПДР радять діяти за простим алгоритмом.

Крок 1. Подивіться на дорожні знаки

Насамперед зверніть увагу, чи є перед перехрестям знаки "Головна дорога", "Дати дорогу" або "Проїзд без зупинки заборонено". Саме вони визначають, хто має перевагу.

Якщо ви бачите знак "Дати дорогу" або "STOP", потрібно пропустити всі автомобілі, які рухаються головною дорогою. Це передбачено пунктом 16.11 ПДР.

Крок 2. Якщо знаків немає - подивіться праворуч

Якщо світлофор не працює і знаків пріоритету також немає, перехрестя вважається рівнозначним. У такому випадку діє правило "правої руки", передбачене пунктом 16.12 ПДР.

Простіше кажучи: якщо праворуч від вас є автомобіль, потрібно дати йому дорогу. Якщо ж праворуч нікого немає, ви можете їхати.

Крок 3. Не забудьте про трамвай

Якщо до такого перехрестя під'їжджає трамвай, він має перевагу перед автомобілями незалежно від напрямку руху. Виняток - перехрестя з круговим рухом.

Крок 4. Якщо не зрозуміло, яка дорога головна

Буває, що через сніг, бруд, темряву або стерту розмітку визначити головну дорогу неможливо, а знаків пріоритету немає.

У такій ситуації пункт 16.15 ПДР радить вважати, що ви перебуваєте на другорядній дорозі. Тобто безпечніше пропустити інші автомобілі, ніж ризикувати та створювати аварійну ситуацію.

Раніше РБК-Україна пояснювало, що жовтий сигнал світлофора не завжди означає обов'язкову зупинку. Якщо водій не може безпечно загальмувати перед стоп-лінією без екстреного гальмування, ПДР дозволяють продовжити рух.

Також ми розповідали, чи потрібно пропускати маршрутку, яка виїжджає із зупинки, та в яких випадках це вимагають Правила дорожнього руху.

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Водії ПДР Правила дорожнього руху Світлофор
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