Вони не знають, що роблять: екс-керівник Nissan Карлос Гон розкритикував електромобілі компанії

Колишній голова правління Nissan Карлос Гон розкритикував автовиробника за відсутність бачення майбутнього. Побіжний топ-менеджер вважає, що компанія повинна робити все можливе для розширення модельної лінійки електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto News.

Виступаючи під час прес-конференції, присвяченої випуску його нової книги, Гон зазначив, що автомобільна галузь незабаром повністю перейде на електромобілі, а Nissan для успіху на цій ниві докладає недостатньо зусиль.

"Швидкість реакції та прийняття викликів визначить, хто стане переможцем", - сказав він. На прикладі Leaf менеджер показав, як Nissan намагався популяризувати електромобілі. Коли він був біля керма компанії, то робив максимум для електромобільного майбутнього. Ось як він це прокоментував: "Коли я запустив перший електромобіль для масового ринку, всі сміялися над нами, але тепер ви розумієте хто мав рацію, і як помилялися наші критики".

"У них дійсно дуже погана позиція в гонитві електромобілів", - сказав Гон про свою колишню компанію. "У них немає ніякого бачення. Вони не знають, куди йдуть. У них немає ніякого уявлення про цю величезну технологічну трансформацію, яка відбувається".

В кінці листопада поточного року Nissan заявив, що прискорює свої плани з електрифікації й до 2030 фінансового року планує випустити 23 нових електрифікованих моделі, в тому числі 15 електромобілів. Японський автовиробник очікує, що до 2026 року 75 відсотків його європейських продажів припадатимуть на електрифіковані моделі.

Нагадаємо, що Карлос Гон був заарештований в кінці 2018 року в Японії за звинуваченнями в заниженні своєї зарплати та використанні коштів компанії в особистих цілях. У 2019 році він втік до Лівану, де залишається до сьогодні.

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