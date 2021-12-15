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Они не знают, что делают: экс-руководитель Nissan Карлос Гон раскритиковал электромобили компании

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Среда 15 декабря 2021 12:00
Они не знают, что делают: экс-руководитель Nissan Карлос Гон раскритиковал электромобили компании Фото: Карлос Гон (autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Бывший председатель правления Nissan Карлос Гон раскритиковал автопроизводителя за отсутствие видения будущего. Беглый топ-менеджер считает, что компания должна делать все возможное для расширения модельной линейки электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto News.

Выступая во время пресс-конференции, посвященной выпуску его новой книги, Гон отметил, что автомобильная отрасль вскоре полностью перейдет на электромобили, а Nissan для успеха на этом поприще прилагает недостаточно усилий.

"Скорость реакции и принятия вызовов определит, кто станет победителем", - сказал он. На примере Leaf менеджер показал, как Nissan пытался популяризировать электромобили. Когда он был у руля компании, то делал максимум для электромобильного будущего. Вот как он это прокомментировал: "Когда я запустил первый электромобиль для массового рынка, все смеялись над нами, но теперь вы понимаете кто был прав, и как заблуждались наши критики ".

"У них действительно очень плохая позиция в гонке электромобилей", - сказал Гон про свою бывшую компанию. "У них нет никакого видения. Они не знают, куда идут. У них нет никакого представления об этой огромной технологической трансформации, которая происходит".

В конце ноября текущего года Nissan заявил, что ускоряет свои планы по электрификации и к 2030 финансовому году планирует выпустить 23 новых электрифицированных модели, в том числе 15 электромобилей. Японский автопроизводитель ожидает, что к 2026 году 75 процентов его европейских продаж будут приходиться на электрифицированные модели.

Они не знают, что делают: экс-руководитель Nissan Карлос Гон раскритиковал электромобили компании

Напомним, что Карлос Гон был арестован в конце 2018 года в Японии по обвинениям в занижении своей зарплаты и использовании средств компании в личных целях. В 2019 году он сбежал в Ливан, где остается до сегодня.

Напомним, что электрический кроссовер Opel Mokka-e едет в Украину. Цены на новинку стартуют с 939 300 грн.

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