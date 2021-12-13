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Чиста сталь: Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck випускатиметься без фарбування

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Понеділок 13 грудня 2021 09:20
Чиста сталь: Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck випускатиметься без фарбування Так виглядав би Tesla Cybertruck, пофарбований в чорний колір (Фото: electrek.co)
Автор: Олександр Мороз

Глава компанії Tesla Ілон Маск підтвердив, що не збирається пропонувати будь-яку колірну палітру для пікапа Cybertruck. Принаймні, на початку продажів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

"Tesla Cybertruck може бути будь-якого кольору, за умови, що не буде мати його взагалі", - заявив Маск в Твіттері, натякаючи на знаменитий афоризм Генрі Форда: "Колір автомобіля може бути будь-яким, за умови, що він чорний".

Чиста сталь: Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck випускатиметься без фарбування

За словами Маска, однією з найбільш унікальних особливостей Кібертрака є кузов, виготовлений з нержавіючої сталі: "Cybertruck має салон, що забезпечує максимальну надійність і захист пасажирів. Починаючи з майже непробивного каркаса, кожен компонент розроблений для забезпечення найвищої міцності і изностойкости - від надтвердої холоднокатаної нержавіючої сталі до броньованого скла пікапа".

Чиста сталь: Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck випускатиметься без фарбування

Вам - туди! Ілон Макс заявив, що у покупців Кібертрака не буде можливості вибору кольору та натякнув, що для цього існують сторонні компанії

Після того, як новий прототип електричного пікапа був помічений на тестах, Маска прямо запитали, чи запропонують для моделі колірну гамму. "Не на початку продажів, але є багато сторонніх варіантів", - туманно відповів глава Tesla. Тобто фактично, запропонував покупцям пікапа самим шукати, де його фарбувати.

Нагадаємо, що Ілон Маск не хоче, щоб у Tesla Cybertruck були склоочисники. Але не знає, як без них обійтися.

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