Електричний кросовер Opel Mokka-e їде в Україну: стали відомі ціни

Українським покупцям електромобіль Opel Mokka-e доступний вже зараз. Сформовані прайс-листи і відкритий прийом замовлень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний сайт Opel в Україні.

У концерні Stellantis, до якого належить марка Opel, бачать великий інтерес до електромобілів в нашій країні - як з боку роздрібних покупців, так і з боку корпоративних клієнтів і лізингових компаній. Бренд Opel вирішив зайти на ринок з електрокроссовером Мокка-е.

Новинка побудована на платформі СМР (Common Modular Platform), що дозволяє встановити різні типи силових агрегатів. Під капотом Opel Mokka-e встановлений електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.) і крутним моментом 260 Нм. До першої "сотні" кросовер прискорюється за 9,2 секунди, максимальна швидкість становить 150 км/год.

Літій-іонний тяговий акумулятор ємністю 50 квтг забезпечує запас ходу до 324 км. Наявність вбудованого зарядного пристрою (інвертора) потужністю 11 кВт спрощує зарядку: 30 хвилин для заповнення ємності акумулятора до рівня 80% при використанні публічних зарядних станцій потужністю до 100 кВт, або 5 годин від побутової електромережі. Водій може вибрати один з трьох режимів руху-Eco, Normal, Dynamic.

Електрокроссовер Opel Mokka-e 2022-го модельного року в максимальній комплектації вже доступний для замовлення у офіційних дилерів Opel в Україні за ціною 939 300 грн.

В оснащення входять: матричні адаптивні світлодіодні фари Matrix LED, 12-дюймова РК-панель приладів, 10-дюймовий сенсорний дисплей і мультимедіа NAVI PRO, адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки Stop&Go, система попередження про зіткнення і екстреного гальмування Active Safety Brake моніторингу "сліпих зон" дзеркал заднього виду, активна система утримання в смузі руху Lane Positioning Assist, клімат-контроль, функція автоматичного паркування, камера заднього виду зі 180-градусним оглядом.

Наопмним, що французька марка Peugeot не продаватиме автомобілі з ДВС в Європі після 2030 року. Правда, продовжить випускати їх для інших ринків.