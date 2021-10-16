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Не забувайте свої речі: аеропорт в США продає покинуті автомобілі

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Субота 16 жовтня 2021 13:18
Не забувайте свої речі: аеропорт в США продає покинуті автомобілі Фото: Nissan Titan (joerpyleauctions.com)
Автор: Константин Широкун

Аеропорт Піттсбурга проведе аукціон, на якому будуть реалізовано близько 1,5 тисяч різноманітних предметів, забутих і втрачених пасажирами. Серед лотів - 10 лекгових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto Express.

Ці машини вже не один рік припадають пилом на парковці аеропорту в очікуванні своїх власників, але ті ніби забули про свої транспортні засоби. У деяких виставлених авто відсутні ключі, тому дізнатися пробіг та хоча б приблизний технічний стан у потенційних покупців не вийде.

Не забувайте свої речі: аеропорт в США продає покинуті автомобіліСамий "свіжий" лот самостійно приїхав на парковку аеропорту більше трьох років тому. Серед покинутих авто - Nissan Maxima і Titan 1999 і 2009 років, GMC Acadia і Terrain 2009 і 2013 років відповідно, а також Chevrolet Impala і Trailblazer. Крім того, на стоянці зберігаються Pontiac G6 2007, Toyota Sienna 2005 років і BMW 530i в кузові Е39 зразка 2002 року. Найновішим забутим автомобілем є MINI Cooper S 2015 року випуску.

Не забувайте свої речі: аеропорт в США продає покинуті автомобіліПеред продажем всі машини ретельно вимили, адже за роки простою вони встигли припасти солідним шаром пилу. Представники аеропорту намагалися зв'язатися з власниками машин, але у них це не вийшло.

Згідно із законом підприємство має право реалізувати автомобілі і розпоряджатися з вирученими коштами на власний розсуд.

Не забувайте свої речі: аеропорт в США продає покинуті автомобіліРаніше ми писали, що Toyota відкладає випуск нового Land Cruiser Prado. Випуск новинки відкладений ще на рік – до літа 2024 року.

Також повідомлялося, що найшвидший спорткар Mercedes-AMG знімають з виробництва. Спорткар дебютував в 2014 році, а в грудні нинішнього року покине конвеєр.

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