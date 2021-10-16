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Не забывайте свои вещи: аэропорт в США продает брошенные автомобили

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Суббота 16 октября 2021 13:18
Не забывайте свои вещи: аэропорт в США продает брошенные автомобили Фото: Nissan Titan (joerpyleauctions.com)
Автор: Константин Широкун

Аэропорт Питтсбурга проведет аукцион, на котором будут реализовано около 1,5 тысяч разнообразных предметов, забытых и потерянных пассажирами. Среди лотов - 10 лекговых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto Express.

Эти машины уже не один год пылятся на парковке аэропорта в ожидании своих владельцев, но те словно забыли о своих транспортных средствах. У части выставленных авто нет ключей, поэтому узнать пробег и хотя бы примерное техническое состояние у потенциальных покупателей не получится.

Не забывайте свои вещи: аэропорт в США продает брошенные автомобилиСамый "свежий" лот самостоятельно приехал на парковку аэропорта более трех лет назад. Среди брошенных авто - Nissan Maxima и Titan 1999 и 2009 годов, GMC Acadia и Terrain 2009 и 2013 годов соответственно, а также Chevrolet Impala и Trailblazer. Кроме того, на стоянке хранятся Pontiac G6 2007, Toyota Sienna 2005 годов и BMW 530i в кузове Е39 образца 2002 года. Самым новым забытым автомобилем является MINI Cooper S 2015 года выпуска.

Не забывайте свои вещи: аэропорт в США продает брошенные автомобилиПеред продажей все машины тщательно вымыли, ведь за годы простоя они успели припасть солидным слоем пыли. Представители аэропорта пытались связаться с владельцами машин, но у них это не получилось.

По закону предприятие имеет право реализовать автомобили и распоряжаться с вырученными средствами по своему усмотрению.

Не забывайте свои вещи: аэропорт в США продает брошенные автомобилиРанее мы писали, что Toyota откладывает выпуск нового Land Cruiser Prado. Выпуск новинки отложен еще на год – до лета 2024 года.

Также сообщалось, что быстрейший спорткар Mercedes-AMG снимают с производства. Спорткар дебютировал в 2014 году, а в декабре нынешнего года покинет конвейер.

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