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Автомобільні каталізатори почали використовувати для виготовлення наркотиків

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Понеділок 04 жовтня 2021 15:12
Автомобільні каталізатори почали використовувати для виготовлення наркотиків Фото: Каталітичний нейтралізатор (whichcar.com.au)
Автор: Константин Широкун

У Конго придумали незвичайне застосування для автомобільних каталізаторів. Місцеві ділки їх крадуть, а із начинки готують наркотики.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

За повідомленням поліції Конго, злочинці перетирають керамічні стільники каталізаторів в пил і змішують їх з седативними препаратами. У результаті отримують наркотичний засіб під назвою "Бомба".

Тільки за останній місяць в столиці Конго, місті Кіншаса, за крадіжку каталізаторів і виготовлення на їх основі наркотиків поліція заарештувала більше сотні людей. Наркотики "Бомба" істотно уповільнюють всі реакції людини, змушуючи його незв'язно хитатися по вулицях, або годинами стояти на одному місці. Керамічний пил з перетертих каталізаторів, ймовірно, подовжує дію наркотиків. За останні місяці кількість крадіжок елементів вихлопної системи зросла в п'ять разів.

Автомобілісти багатьох країн, і України, зокрема, вже стикалися з проблемами крадіжок каталізаторів. У них містяться рідкоземельні метали, такі як Паладій, платина і родій. Існують цілі підприємства, які займаються скупкою крадених каталізаторів і "видобутком" з них цінних матеріалів.

Раніше ми писали, що в Україні з'явився електромобіль Volvo із запасом ходу понад 500 км. На вибір пропонується дві комплектації, а ціни починаються з 48 340 євро.

Також повідомлялося, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Глобальний дефіцит напівпровідників призвів до зниження випуску машин і затримок поставок в автосалони.

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