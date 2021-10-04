Автомобильные катализаторы начали использовать для изготовления наркотиков

В Конго придумали необычное применение для автомобильных катализаторов. Местные дельцы их воруют, а из содержимого готовят наркотики.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

По сообщению полиции Конго, преступники перетирают керамические соты катализаторов в пыль и смешивают их с седативными препаратами. В результате получают наркотическое средство под названием "Бомба".

Только за последний месяц в столице Конго, городе Киншаса, за кражу катализаторов и изготовление на их основе наркотиков полиция арестовала более сотни человек. Наркотики "Бомба" существенно замедляют все реакции человека, заставляя его бессвязно шататься по улицам, или часами стоять на одном месте. Керамическая пыль из перетертых катализаторов, вероятно, продлевает действие наркотиков. За последние месяцы число краж элементов выхлопной системы выросло в пять раз.

Автомобилисты многих стран, и Украины, в частности, уже сталкивались с проблемами краж катализаторов. В них содержатся редкоземельные металлы, такие как палладий, платина и родий. Существуют целые предприятия, которые занимаются скупкой краденых катализаторов и "добычей" из них ценных материалов.

Ранее мы писали, что в Украине появился электромобиль Volvo с запасом хода свыше 500 км. На выбор предлагается две комплектации, а цены начинаются с 48 340 евро.

Также сообщалось, что в Украине начался дефицит новых автомобилей. Глобальный дефицит полупроводников привел к снижению выпуска машин и задержкам поставок в автосалоны.