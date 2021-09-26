Філія Google: електромобіль Volvo XC40 Recharge знайомиться з українськими реаліями

В Україні стартували продажі електричного кросовера Volvo XC40 Recharge. Який він, перший серійний електромобіль Volvo? За відповіддю ми вирушили на їздову презентацію новинки. І хоча повноцінний тест-драйв іще попереду, перші враження на українських дорогах отримані.

Особливості Volvo XC40 Recharge

Днями шведська марка Volvo змінила логотип. Він став двомірним, відображаючи подальшу цифровизацию автомобільного світу. Для самого бренду це ще й символ перезавантаження, адже взятий курс на електромобілі. В 2025 році них має припадати до 50% "легковіх" продажів Volvo, а вже до 2030-го в гамі взагалі не повинно залишитися моделей з ДВС.

Фото: Вадим Добровольський/РБК-Україна

Електричним первістком Вольво став кросовер XC40 Recharge, представлений минулого року. Тепер він доступний і в Україні, причому наша країна отримала модель однієї з перших слідом за ключовими європейськими ринками.

XC40 Recharge розроблений не з нуля, а є електричної версією "просто" XC40. Іншими словами, на вже існуючу платформу були змонтовані всі електричні компоненти. Тому потрібно придивлятися, щоб відрізнити машину від своїх побратимів з ДВС.

Фото: Вадим Добровольський/РБК-Україна

Крім відсутності вихлопної труби головна зовнішня особливість — глуха глянсова заглушка в колір кузова на місці решітки радіатора. До слова, за розташованою на ній емблемі ховається радар адаптивного круїз-контролю. А озброївшись рулеткою, можна побачити і різницю в кліренсі: електричний XC40 ближче до землі на 35 мм (176 мм проти 211).

Головна ж фішка ховається за вертикальним дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Вона вперше для Volvo має вбудовані сервіси Google, серед яких, наприклад, навігація і голосовий помічник.

Інтер'єр Volvo XC40 Recharge (Фото: Volvo)

Задати маршрут, знайти потрібну радіостанцію і навіть відкрити шторку панорамної даху — все це можна зробити, не відриваючи рук від керма. Поки що система розуміє англійську ("Hey, Google!" і решту команд бажано вимовляти чітко, без акценту) і російську, але вже до кінця року на нашому ринку з'являться машини з рідним українським інтерфейсом.

Настільки тісна інтеграція з Google неминуче тягне періодичні оновлення. Вони закачуються "по повітрю" і навіть під час руху, а ось для встановлення машину доведеться зупинити і вимкнути. Більш того — залишити в такому стані на весь той час, поки інсталюються оновлення. Добре хоч система не змушує водія зробити це тут і відразу, а дає можливість дочекатися зручного моменту, адже процес може тривати до 90 хвилин Але будь-якого разу для встановлення оновлень заряд батерєї повинен бути не нижче 40%.

Характеристики XC40 Recharge

Пласка літій-іонна батарея розташована під підлогою салону, а її ємність становить 78 кВт• год. У вимірювальному циклі WLTP запас ходу досягає 418 км в комбінованому режимі і до 539 км — в міському. Такі цифри заявлено по паспорту, і перевірити їх в короткій поїздці по ходу презентації не представлялося можливим. Так що дочекаємося тест-драйву.

Заряджатися можна декількома способами. Зарядка від побутової мережі передбачена, але всерйоз цей варіант розглядати не варто: при силі струму 10 ампер на поповнення запасу батареї піде майже 40 годин, а при шести амперах — взагалі 70! Ніхто не захоче залишати машину у розетки так надовго.

Фото: Volvo

Тому власники будуть в основному користуватися роз'ємами Type 2 (або Mennekes) і CCS 2. Перший — зарядка трифазним змінним струмом 380 В, а бортовий зарядний пристрій дозволяє приймати до 11 кВт на годину. Другий — для "швидкої" зарядки постійним струмом: при максимальній підтримуваній потужності 150 кВт час зарядки від 0 до 80% складе всього півгодини. В Україні більш поширені термінали на 50 кВт — то ж зарядка до тих же 80% триватиме близько години.

Два електромотора по 150 кВт кожен знайшли свої місця на передній і задній осях — повний привод не перетворює електричний XC40 на позашляховик, але точно не дає приводу вважати його "паркетником". А сумарна віддача в 408 к.с. і 660 Нм конвертується в 4,9 секунди розгону до першої "сотні". З такими характеристиками машина повинна драйвити!

Як їде перший електричний Вольво

Натиснути кнопку запуску Start, перекинути селектор трансмісії в Drive — в цьому звичному алгоритмі у випадку з XC40 Recharge перший пункт відсутній. Відкриваєш двері, сідаєш у крісло — машина готова до їзди.

Цікаво, що вона виявилася одночасно м'якою та швидкою. Де обіцяний потужний розгін? Він під межею останньої третї ходу педалі акселератора — поки не прожмеш, електричний XC40 набирає швидкість по-шведськи інтелігентно, не лякаючи ані пасажирів, ані сусідів по потоку вибуховими прискореннями.

Фото: Вадим Добровольський/РБК-Україна

Повний привід дозволяє впевнено стояти на траєкторії, а ось відчутний рівень рекуперації доступний лише в спеціальному режимі One pedal drive. Це аналогія e-Pedal у Nissan Leaf: їхати можна в одну педаль, не задіюючи гальмо. Правда, у Ніссана система підключає ще й гідравліку, а тут — чисто рекуперативне гальмування (гідравлічні гальма активуються в екстрених ситуаціях та при зупинці).

На хорошому покритті та помірних нерівностях підвіска комфортна й зібрана, дозволяючи парити над дорогою. Мімовольно починаєш їхати швидше, але лише доти, поки не зустрінеться ділянка з хвилями: одразу з'являється вертикальне розгойдування, що змушує скинути швидкість.

Комплектації і ціни Вольво XC40 Recharge

Купити Volvo XC40 Recharge можна вже зараз, а на вибір пропонуються дві комплектації — Plus і Pro. За замовчуванням в оснащенні є цифрова 12,3-дюймова приладова панель і та сама мультимедіасистема з Google, а також клімат-контроль, датчик дощу, адаптивний круїз-контроль і навіть матричні фари. Ну а топ-комплектація хизується панорамним дахом, системою кругового огляду, акустикою Harman Kardon і дозволяє замість базового тропічного салону вибирати між шкірою і комбінованою обробкою з алькантарою.

Ціна XC40 Recharge у порівнянні з конкурентами адекватна: за комплектацію Plus дилери просять 48 340 євро, а за Pro — 52 480 евро. На момент публікації це 1,51 і 1,64 млн грн відповідно.

Фото: Вадим Добровольський/РБК-Україна

Гарантія становить 3 роки або 100 тисяч км (на рік довше, ніж у моделей марки з ДВС). Приємний бонус — безкоштовною в цей період буде заміна гальмівних колодок і навіть дисків у разі зносу. Втім, з боку Вольво це аж ніяк не жест щедрості — рекуперація і режим One pedal drive здатні продовжити життя колодок і дисків мало не до нескінченності.

У батареї окрема гарантія— 8 років або 160 тисяч кілометрів. Але потрібно пам'ятати, що вікове зниження ємності, характерне для літій-іонних акумуляторів, гарантійним випадком не вважається. У зв'язку з цим буде не зайвим дотримуватися рекомендації виробника — не зловживати зарядкою на швидкісних станціях постійного струму і не заряджати батарею більш ніж на 80% без особливої ​​необхідності.