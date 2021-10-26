RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Східний Rolls-Royce: показано найбільший та найрозкішнійший китайський позашляховик

Автор: Константин Широкун

Позашляховик Hongqi LS7 представили на закритому заході в Пекіні. Новинка встає в один клас з Cadillac Escalade і Lincoln Navigator. Довжина китайського позашляховика - 5,5 метра.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на СarNewsChina.

Новий позашляховик отримав рамну конструкцію і незалежну підвіску всіх коліс. Схожість екстер'єру машини з Rolls-Royce невипадкова. Над дизайном авто трудився колишній шеф-дизайнер компанії Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Він перейшов на роботу в концерн FAW у 2018 році.

Технічних подробиць про Hongqi LS7 поки що небагато. Точно відомо, що позашляховик отримав бензиновий V8 з турбонаддувом. Заявлено, що силовий агрегат здатний розвивати 659 К.С. і 850 Нм максимального крутного моменту. Над новим двигуном працювали інженери концерну FAW, в який входить бренд Hongqi, а також Центральний дослідницький інститут Китаю. "Турбовісімка" замінить атмосферний V12, яким оснащуються седани Hongqi.

Офіційна прем'єра новинки відбудеться до кінця 2021 року. Тоді ж публіці покажуть зображення інтер'єру, стануть відомі ціни на Hongqi LS7, а також інші характеристики авто.

Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

Нагадаємо, що індійський електромобіль Ekonk навчили охолоджувати батарею через "дихання". Одномісний автомобіль важить всього 738 кг при потужності силової установки в 732 к. с.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок