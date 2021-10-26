Восточный Rolls-Royce: показан самый большой и роскошный китайский внедорожник

Внедорожник Hongqi LS7 представили на закрытом мероприятии в Пекине. Новинка встает в один класс с Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Длина китайского внедорожника – 5,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на СarNewsChina.

Новый внедорожник получил рамную конструкцию и независимую подвеску всех колес. Схожесть экстерьера машины с Rolls-Royce неслучайна. Над обликом авто трудился бывший шеф-дизайнер компании Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Он перешел на работу в концерн FAW в 2018 году.

Технических подробностей о Hongqi LS7 пока немного. Точно известно, что внедорожник получил бензиновый V8 с турбонаддувом. Заявлено, что силовой агрегат способен развивать 659 л.с. и 850 Нм максимального крутящего момента. Над новым двигателем трудились инженеры концерна FAW, в который входит бренд Hongqi, а также Центральный исследовательский институт Китая. "Турбовосьмерка" заменит атмосферный V12, которым оснащаются седаны Hongqi.

Официальная премьера новинки состоится до конца 2021 года. Тогда же публике покажут изображения интерьера, станут известны цены на Hongqi LS7, а также другие характеристики авто.

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