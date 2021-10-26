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Індійський електромобіль Ekonk навчили охолоджувати батарею через "дихання"

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Вівторок 26 жовтня 2021 08:57
Індійський електромобіль Ekonk навчили охолоджувати батарею через "дихання" Фото: Vazirani Ekonk (topgear.com)
Автор: Константин Широкун

Через три роки після презентації свого першого гіперкара під назвою Shūl, компанія Vazirani Automotive з Індії представила Ekonk – електричний спайдер, який може вважатися найлегшим електричним спорткаром у світі. Одномісний автомобіль важить всього 738 кг при потужності силової установки в 732 к.с.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Top Gear.

Секрет унікально малої ваги індійського суперкара – інноваційна технологія охолодження акумулятора DiCo. Засновник компанії Чанкі Вазірані стверджує, що ця вона заснована на біомімікрії. Акумуляторні модулі мають повітряне охолодження, а не рідинне, імітуючи терморегуляцію тварин і людей за допомогою дихання.

Автовиробник поки що тримає в секреті ємність акумулятора, час зарядки та передбачуваний запас ходу на одній батареї.

Індійський електромобіль Ekonk навчили охолоджувати батарею через &quot;дихання&quot;Ekonk названий на честь великого вибуху, який згадується індійських Писаннях. Гіперкар випробовувався на національному автомобільному випробувальному треку в Мумбаї, досягнувши першої "сотні" всього за 2,54 секунди, а максимальна швидкість перевищила 300 км/год.

Індійський електромобіль Ekonk навчили охолоджувати батарею через &quot;дихання&quot;Кузов машини виконаний з вуглеволокна. Водій сидить з правого боку автомобіля. На цей час терміни серійного виробництва Ekonk не називаються. Повідомляється, що Vazirani Automotive відкрита для співпраці з іншими виробниками.

Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

Нагадаємо, що Tesla підвищила ціни на флагманські моделі. Автовиробник вирішив підняти ціну електромобіля Model S Long Range на 5000 доларів.

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