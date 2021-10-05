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Volkswagen вчить економити: нову Skoda Superb уніфікують з Passat

Автор: Константин Широкун

Skoda Superb четвертого покоління відсвяткує світову прем'єру в 2023 році. Новинка розділить платформу і мотори з новим Volkswagen Passat.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Виробництво нових поколінь Skoda Superb і Volkswagen Passat буде здійснюватися на заводі Skoda в Братиславі, Словаччина. Як і раніше, новий Superb буде доступний у двох варіантах кузова - ліфтбек і універсал.

Нещодавно фотографам-шпигунам вдалося сфотографувати на дорогах прототип нового Superb, який з метою маскування тестується в кузові універсалу поточного покоління Superb. Великі відкриті елементи в зоні переднього бампера і решітки радіатора натякають на випробування систем активної безпеки - адаптивного круїз-контролю, систем контролю за дистанцією та інших систем.

Серйозної революції в списку силових установок новинки чекати не варто. Машина отримає дизельні та бензинові мотори з різним рівнем гібридизації. У майбутньому також варто очікувати електричну версію Superb. Але відмовлятися від ДВС чехи на своїх машинах поки не поспішають.

Раніше повідомлялося, що Tesla встановила новий рекорд продажів. Компанія випустила і реалізувала 237,8 і 241,3 тисячі електромобілів відповідно.

Також ми писали, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Глобальний дефіцит напівпровідників призвів до зниження випуску машин і затримок поставок в автосалони.

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Автомобільний ринок