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Volkswagen учит экономить: новую Skoda Superb унифицируют с Passat

Автор: Константин Широкун

Skoda Superb четвертого поколения отпразднует мировую премьеру в 2023 году. Новинка разделит платформу и моторы с новым Volkswagen Passat.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Сборка новых поколений Skoda Superb и Volkswagen Passat будет осуществляться на заводе Skoda в Братиславе, Словакия. Как и прежде, новый Superb будет доступен в двух вариантах кузова – лифтбек и универсал.

Недавно фотографам-шпионам удалось запечатлеть на дорогах прототип нового Superb, который в целях маскировки тестируется в кузове универсала текущего поколения Superb. Большие открытые элементы в зоне переднего бампера и решетки радиатора намекают на испытания систем активной безопасности – адаптивного круиз-контроля, систем контроля за дистанцией и прочих систем.

Серьезной революции в списке силовых установок новинки ждать не стоит. Машина получит дизельные и бензиновые моторы с разным уровнем гибридизации. В будущем также стоит ожидать электрическую версию Superb. Но отказываться от ДВС чехи на своих машинах пока не спешат.

Ранее сообщалось, что Tesla установила новый рекорд продаж. Компания выпустила и реализовала 237,8 и 241,3 тысячи электромобилей соответственно.

Также мы писали, что в Украине начался дефицит новых автомобилей. Глобальный дефицит полупроводников привел к снижению выпуска машин и задержкам поставок в автосалоны.

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Автомобильный рынок