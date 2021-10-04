Більше половини британських водіїв не довіряють автопілоту, - дослідження

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Volkswagen Financial Services.

Згідно з дослідженням, в Шотландії 54 відсотки більше вірять собі, ніж комп'ютеру, в той час як 48 відсотків людей, що живуть в Північній Англії, також оцінили б свою водійську майстерність вище, ніж навички автопілота. Також з'ясувалося, що 52 відсотки молодих водіїв у віці від 18 до 24 років довіряють своїм навичкам, в той час як серед водіїв старше 75 років тільки 39 відсотків вважають, що вони водять краще, ніж автопілот.

Дослідження також показує, що небагато людей дійсно переконані в ідеї покупки повністю автономного автомобіля. Фактично, тільки 21 відсоток респондентів заявили, що вони, швидше за все, куплять автомобіль без водія, коли такий з'явиться на ринку. З тих, хто хоче купити автомобіль без водія, 44 відсотки витрачали б свій вільний час на прослуховування музики, 25 відсотків дивилися б фільми і серіали, 25 відсотків читали книги і 20 відсотків спали.

Нагадаємо, Lamborghini відтворила найперший екземпляр суперкара Countach. Lamborghini Countach LP500 дебютував на Женевському автосалоні в березні 1971 року.

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