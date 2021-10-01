Стрибок на півстоліття назад: Lamborghini відтворила найперший екземпляр суперкара Countach

Компанія Lamborghini відтворила найперший екземпляр легендарного суперкара Countach - прототип з індексом LP500, побудований в 1971 році. Проект присвячено до 50-річчя Countach.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lamborghini.

Lamborghini Countach LP500 дебютував на Женевському автосалоні в березні 1971 року і дав відлік новій ері не тільки в історії самої марки, але і в цілому в сегменті суперкарів. Стрімкий клиноподібний силует, плоскі панелі кузова, двері-гільотини, що підійматися вертикально вверх - свого часу машина справила ефект бомби, що розірвалася!

Оригінальний прототип Lamborghini Countach LP500 (Фото: Bertone)

Серійний випуск Countach стартував в 1974 році, але на той час женевського прототипу вже не існувало - в ході підготовки моделі до виробництва він кілька разів допрацьовувався, а врешті-решт закінчив своє життя в бетонній стіні після краш-тесту на пасивну безпеку в березні 1974 року.

До 50-річного ювілею Countach в Lamborghini вирішили заново побудувати оригінальний прототип. Проект виконаний на замовлення приватного клієнта в підрозділі Polo Storico, яке займається реставрацією класичних машин марки, а сама робота зажадала 25 тисяч людино-годин.

У компанії особливо відзначають, що для відтворення машини використовувалися автентичні технології півстолітньої давності - по суті, відроджений Countach LP500 практично повністю побудований вручну. Дослідження заводських архівів, опитування колишніх співробітників компанії, оригінальні креслення - в цій роботі компанія постаралася використовувати максимум інформації, щоб новостворений автомобіль до найдрібнішої рисочки відповідав оригіналу та їхав в точності, як 50 років тому.

Відтворений Lamborghini Countach LP500

Для всіх механічних компонентів, як і в 1971 році, використовувалися оригінальні запчастини Lamborghini або відновлені компоненти того часу. У проект внесла свою лепту шинна компанія Pirelli, фахівці якої відтворили шини, що використовувалися для оригінальної моделі LP500.

У скільки обійшлося відтворення Lamborghini Countach LP500, компанія не повідомляє, але зазвичай подібні проекти мають бюджет 3-5 мільйона доларів.

Нагадаємо, Lamborghini відродила легендарний суперкар Countach у вигляді лімітованої спецверсії. Новий Countach LP 800-4 побудований на базі дрібносерійної моделі Lamborghini Sian FKP 37 2019 року і приводиться в рух двигуном V12 об'ємом 6,5 літра потужністю 803 к. с.