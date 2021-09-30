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Новий Jeep Grand Cherokee 2022: стала відома дата дебюту в Україні

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Четвер 30 вересня 2021 16:35
Новий Jeep Grand Cherokee 2022: стала відома дата дебюту в Україні Фото: Jeep Grand Cherokee (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Новий Jeep Grand Cherokee 2022 отримав зменшену у порівнянні з попередником колісну базу, щоб істотно відрізнятися від семимісного варіанту Grand Cherokee L, представленого в січні. Найголовнішою новиною стала поява плагін-гібридної версії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Jeep.

Новий Jeep Grand Cherokee 2022: стала відома дата дебюту в УкраїніНову плагін-гібридну версію назвали Grand Cherokee 4XE. Силова установка поєднує в собі 2,0-літровий бензиновий чотирициліндровий двигун з парою електромоторів. Сумарна потужність силового агрегату становить 375 к.с. тягової акумуляторної батареї ємністю 17 кВт•год достатньо, щоб позашляховик проїжджав на електротязі близько 40 км.

Новий Jeep Grand Cherokee 2022: стала відома дата дебюту в УкраїніУ моторній лінійці також присутній 3,6-літровий V6 Pentastar потужністю 293 К.С. і 5,7-літровий бензиновий V8 Hemi потужністю 357 к.с. Одночасно компанія представила і позашляхову модифікацію Trailhawk. Спецверсія отримала пневматичну підвіску з максимальним дорожнім просвітом на рівні 287 мм, грязьову гуму, блокування заднього міжколісного диференціала, виведені в бампери буксирувальні вушка та інше.

Новий Jeep Grand Cherokee 2022: стала відома дата дебюту в УкраїніБазові версії будуть поставлятися в задньопривідному варіанті. Але традиційно Jeep пропонує безліч варіантів підключається повного приводу: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II та Quadra-Drive II. Всередині п'ятимісний Grand Cherokee виглядає майже ідентично семимісному Grand Cherokee L.

П'ятимісний Grand Cherokee з'явиться у дилерів на рідному для себе американському ринку в грудні 2021 року, поставки підзаряджається гібрида заплановані на перший квартал 2022-го.

Новий Jeep Grand Cherokee 2022: стала відома дата дебюту в Україні

Як вдалося з'ясувати РБК-Україна Авто, в салонах українських дилерів Jeep новий Grand Cherokee з'явиться орієнтовно влітку 2022 року. Але з огляду на дефіцит напівпровідників у всьому світі, терміни поставок позашляховика можуть подовжитися. Українські ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Нагадаємо Nissan показав свій самий утилітарний електромобіль Townstar. Townstar побудований на платформі CMF-C Альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi.

Також повідомлялося, що Китай хоче вразити світ електричним гіперкаром Othello. Заявлена ціна новинки не повинна перевищити 288 000 доларів.

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