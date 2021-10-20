Електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Електромобіль Volkswagen ID.4 потрапив до Книгу рекордів Гіннеса. Його досягнення - найдовша подорож в електромобілі в окремо взятій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт VWID4-USAtour.
Американцы Райнер Зітлоу і Дерек Коллінз провели 100 днів за кермом електричного Volkswagen ID.4, відвідавши понад 600 дилерських центрів Volkswagen в США. За свої зусилля вони були включені в Книгу рекордів Гіннеса.
Приз був вручений їм після повернення в штаб-квартиру Volkswagen в США в Херндоні, штат Вірджинія, де вони завершили свою подорож, яка тепер офіційно є найдовшою безперервною подорожжю на електромобілі в окремо взятій країні.
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