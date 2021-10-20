Электромобиль Volkswagen ID.4 преодолел 56 тысяч км и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Электромобиль Volkswagen ID.4 попал в Книгу рекордов Гиннеса. Его достижение - самое длинное путешествие в электромобиле в отдельной взятой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт VWID4-USAtour.
Американцы Райнер Зитлоу и Дерек Коллинз провели 100 дней за рулем электрического Volkswagen ID.4, посетив более 600 дилерских центров Volkswagen в США. За свои усилия они были включены в Книгу рекордов Гиннеса.
Приз был вручен им по возвращении в штаб-квартиру Volkswagen в США в Херндоне, штат Вирджиния, где они завершили свое путешествие, которое теперь официально является самым длинным непрерывным путешествием на электромобиле в отдельно взятой стране.
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