Sportage, Qashqai, Outlander: коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів

У 2022 році на українському ринку з'являться відразу три кросовера-бестселера нового покоління – Kia Sportage, Nissan Qashqai і Mitsubishi Outlander.

Журналісти РБК-Україна Авто дізналися, коли новинки чекати в автосалонах українських дилерів.

На українському автомобільному ринку в сегменті кросоверів три головні прем'єри в 2022 році - це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander. Ми зібрали всю доступну на даний момент інформацію, коли ці машини чекати в Україні.

Раніше за інших до України повинен прибути Nissan Qashqai. Старт продажів на нашому ринку вже кілька разів переносився, але в компанії "Ніссан Україна" все ж планують привезти перші демонстраційні екземпляри в грудні 2021 року. Повноцінний старт продажів повинен початися в січні 2022-го, тоді ж і перші товарні екземпляри з'являться в автосалонах.

Ніякої офіційної інформації про моторну лінійку і ціни на Qashqai поки немає. Але можна припустити, що до нас приїде машина з "європейським" бензиновим турбомотором об'ємом 1,3 літра потужністю 140 і 158 к. с.

Новий Kia Sportage

Kia Sportage зараз є найбільш продаваним кросовером в Україні. Автомобіль нового покоління повинен з'явитися у офіційних дилерів в лютому 2022 року. Очікується, що на нашому ринку новинка отримає кілька моторів, серед яких турбодизель на 1,6 літра (115 або 136 к.с.), а також бензиновий турбодвигун 1,6 T-GDI на 150, або 180 к.с.

Новий Mitsubishi Outlander

Поставки Mitsubishi Outlander четвертої генерації на український ринок почнуться влітку 2022 року. Ймовірно, новинка отримає кілька гібридних варіантів, серед яких буде і підзаряджається модифікація.

Варто відзначити, що терміни прибуття новинок в Україну можуть змінитися з причини великої виробничої кризи, яка викликана дефіцитом напівпровідників. Про початок продажів масових кросоверів ми розповімо в наших наступних публікаціях.

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